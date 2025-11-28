Alerta sanitaria para frenar la peste porcina en España tras detectarse los primeros casos en 31 años

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas, ha anunciado este viernes «medidas muy duras y draconianas» tras detectarse dos casos de peste porcina africana (PPA) en sendos jabalíes en Bellaterra (Barcelona). Las medidas anunciadas por el Ministerio buscan frenar la expansión de esta enfermedad y evitar que afecte a las exportaciones españolas de porcino, un sector en el que España está a la cabeza mundial. Por el momento no se han detectado casos en granjas de cerdos.

La peste porcina africana no se trata de una enfermedad zoonósica, por lo que los humanos no son susceptibles a infectarse ni por contacto con los animales ni por la ingesta de productos derivados de ellos. Sin embargo, la PPA tiene un gran impacto económico para el sector porcino, ya que la elevada mortandad que conlleva supone un alto riesgo para las granjas. De ahí que los países que importan porcino suelan cerrar sus fronteras a la entrada de porcino procedente de países en los que se detectan casos de esta enfermedad animal.

Los dos casos positivos de peste porcina en esos jabalíes han sido confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, y suponen los primeros casos detectados en España desde 1994. Emilio García Muro, director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, ha avanzado, tras reunirse de urgencia la estatal Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), que se ha activado el manual de operaciones de lucha contra la PPA y se ha notificado a la Comisión Europea.

García Muro ha explicado que el objetivo es volver a erradicar esta enfermedad en España, pero que para esto hace falta un periodo «como mínimo, y si todo va bien, de doce meses». El lugar donde se han detectado los casos, a un kilómetro del inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, será controlado con un perímetro de 20 kilómetros. Eso conlleva el confinamiento de los animales en las granjas de cerdos situadas dentro de ese perímetro. Entre las medidas de control también se incluye el vallado físico para cercar y evitar que escapen los jabalíes que haya en esa zona de 20 kilómetros.

«Vamos a dejar a los jabalíes en paz, ni cazar ni espantar», ha dicho García Muro. Los servicios veterinarios oficiales tuvieron conocimiento del caso después de que se encontraran los cadáveres de dos jabalíes en la zona de Bellaterra.

Ahora, las autoridades procederán también a la búsqueda activa de cadáveres y se restringen los movimientos a las explotaciones porcinas afectadas dentro de ese perímetro, unas 39. Los animales de estas granjas no podrán salir y estarán controladas por una «policía sanitaria». También se prohíbe la caza y otros tipos de actividades en esa zona de 20 kilómetros.

«Fuera de esa zona hay libertad de movimiento. De esta forma, una granja de cerdos que esté a 25 kilómetros de estos focos, en teoría, puede mover sus cerdos libremente. Eso sí, dentro de estos 20 kilómetros hay unas restricciones muy potentes y mucha vigilancia intensificada tanto de los animales domésticos como de los jabalíes», ha subrayado el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal.

«No hay vacunas para esta enfermedad y se trata de un virus muy complicado de trabajar con él por sus mutaciones para elaborar una vacuna que sea fiable», ha señalado García Muro. La última vez que se detectaron casos de peste porcina en España fue en noviembre de 1994 y el país se consideraba libre de la enfermedad desde 1995.

La PPA se encuentra presente en la Unión Europea desde su entrada en los países bálticos y Polonia proveniente de Rusia en 2014. En la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes y, en algunos casos, a explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países (Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumanía, Bulgaria y Croacia).