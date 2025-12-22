EH Bildu ha anunciado este lunes, 22 de diciembre, que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para prorrogar en 2026 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), y el aumento del importe del bono social eléctrico. De esta forma, Bildu se ha aprovechado de la debilidad de Sánchez en las elecciones extremeñas y ha aprovechado para sacar adelante la prórroga de los desahucios que decaía el 31 de diciembre. Una medida que ya se ha demostrado que sólo sirve para reducir la oferta de alquileres, como consecuencia del temor de los propietarios a no poder deshacerse de los inquilinos en caso de impago. Por tanto, esta gran inseguridad jurídica causa el aumento del precio del alquiler.

Asimismo, desde Podemos se considera que está medida es insuficiente y que hay que regular los precios de los alquileres. El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado este lunes que la prórroga para 2026 del escudo social, donde se incluyen medidas como la prohibición de desahucios para gente vulnerable, es «insuficiente» y son necesarias medidas «radicales» como bajar por ley los precios de los alquileres.

No osbstante, a pesar de la Ley de Vivienda y de la regulación de los precios del alquiler con la declaración de algunas ciudades como zonas tensionadas, no se está logrando que en España se estabilicen los precios del alquiler o se reduzcan.

El precio de los alquileres se dispara casi un 10% en noviembre

En concreto, el precio de los alquileres en España se disparó un 9,9% en noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según ha informado este lunes el portal inmobiliario Idealista. Así, el coste del arrendamiento se ha incrementado un 0,3% en los últimos tres meses y un 0,6% en sólo 30 días. Una situación que muestra como la crisis de vivienda sigue agravándose.

Así, la oferta de vivienda en alquiler en España cada vez es más reducida como consecuencia de la inseguridad jurídica que está causando que los propietarios retiren sus pisos del mercado. Además, otro problema son la regulación de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, lo que hace que muchos propietarios pasen sus viviendas del alquiler permanente al turístico para esquivar esta reducción de precios.

Hasta 51 capitales españolas registran ahora precios del alquiler más altos que en noviembre del año pasado, con una única excepción, San Sebastián, donde las rentas han caído un 0,2% en los últimos doce meses.

El mayor encarecimiento se da en Ceuta, donde las expectativas de los propietarios han aumentado un 18,7%. Tras ella se sitúan Segovia, con un repunte del 16,3%, Santa Cruz de Tenerife (15,3%), Ciudad Real (14,6%) y Guadalajara (14,6%).