La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 80 militares en Barcelona para intentar remitir la peste porcina africana que afecta a jabalíes en el entorno del parque de Collserola, según ha informado este lunes el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig. Así, el Ejército ha escuchado la petición del Gobierno regional y ha decidido intervenir.

Ordeig ha asegurado que, hasta la fecha, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado cerca de 40 jabalís procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès, junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.

El consejero también ha explicado que este domingo había 300 efectivos en las labores de control, entre agentes de Mossos de Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las ADF, Protección Civil y policías locales, a los que «ahora se añadirán los de la UME, unos 80».

«Veremos si se necesitan más o no. Esto dependerá de si vamos encontrando animales positivos y tenemos que ampliar los focos», ha añadido en una entrevista en RAC1.

La peste porcina que va a parar la UME

Sobre el origen del brote de peste porcina que va a parar la UME, Ordeig aseguró este fin de semana que se desconoce hasta ahora, pero que se está investigando: «En base a si este virus se parece al que tienen otros países de Europa, por tanto, podremos saber cuál es el origen». En esta línea, el responsable mencionó como posibles hipótesis algún resto de comida contaminada o que el virus haya viajado en algún medio de transporte.

En referencia a las exportaciones ha señalado que la industria porcina en Cataluña exporta 3.000 millones de euros y ha explicado que, entre los que son de fuera de la UE, cuando se detecta un positivo se suspenden automáticamente los certificados de exportación y que habrá que negociar «país a país» para reabrir estos mercados.

«Necesitamos dar a los mercados, a los países y a los exportadores un mensaje de que estamos haciendo las cosas bien, que lo tenemos controlado», sentenció entonces. De igual forma, el consejero de Agricultura del Gobierno regional subrayó que, hasta el momento, la peste porcina no ha afectado a ninguna de las 39 explotaciones de cerdos que se encuentran en la zona afectada.

Además, los equipos veterinarios del Departamento y del Grupo de Saneamiento Porcino han completado ya las inspecciones clínicas, la toma de muestras y la revisión de las medidas de bioseguridad, confirmando quela enfermedad no ha afectado a ninguna granja de la zona.