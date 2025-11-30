Òscar Ordeig, el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, ha explicado que este domingo, 30 de noviembre, que se van a llevar a cabo capturas de posibles jabalís infectados con la peste porcina africana en el área de Collserola (Barcelona), mediante la instalación de trampas, repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas. Esta decisión se ha tomado a la vez que se han descubierto otros 8 cadáveres de jabalís, posiblemente fallecidos por la peste porcina en el área afectada.

Por otro lado, ha pedido la colaboración ciudadana para cumplir la restricción de no acceder al Parque Natural de Collserola, que se mantiene cerrado este domingo.

«Ayer no acabó de funcionar porque es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar», ha matizado sobre el cierre, y ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio, «que la instrucción este domingo es que el parque está completamente cerrado para el ocio y que se están llevando a cabo trabajos de captura».

Además, ha dicho que se han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Agents Rurals para evitar el acceso a Collserola, «sobre todo el radio de 6 kilómetros que está blindado».

También ha explicado que el proceso de captura será coordinado por Agents Rurals, conjuntamente con el Departament de Agricultura y personal de la empresa pública Forestal Catalana, junto con la colaboración de otros cuerpos como el de Guardia Civil.

«Cualquier animal que se encuentra se debe desinfectar, hay que hacer una custodia de este animal, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y se debe hacer con unas condiciones técnicas muy avanzadas», ha explicado.

Intervención del ejército

En este sentido, ha afirmado que la intervención de la unidad específica de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está «sobre la mesa».

Ha apuntado que el Gobierno ha puesto a disposición estos recursos y que se activarán si se considera necesario: «Hoy tenemos que ver si hay más positivos», ha señalado.

Ha destacado que hasta el momento todos los animales positivos han estado dentro del radio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), pero que en caso de tener que ampliar este radio utilizarán «los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta».

Preguntado por si se ha planteado suspender las clases en el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cercano al radio del brote, ha dicho que esto no se ha planteado y que las actividades de «los hogares, las empresas y los centros universitarios se mantienen hasta nuevo aviso».