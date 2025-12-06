España debutará en el Mundial contra Cabo Verde el 15 de junio a las 18:00 horas en Atlanta

La selección española debutará en el Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá el 15 de junio contra Cabo Verde a las 18:00 hora peninsular española en Atlanta. En la segunda jornada, los hombres de Luis de la Fuente se verán las caras con Arabia Saudí el 21 de junio a las 18:00 horas en el duelo que también se celebrará en Atlanta. Por último, pondrán punto final a la fase de grupos contra Uruguay el 26 de junio a las 03:00 horas en Guadalajara.

Motivos para soñar

España es una de las grandes favoritas antes del sorteo para ganar el Mundial por méritos propios. La selección española llegará a la cita mundialista como número uno del ránking FIFA, una posición que alcanzó en la última actualización más de una década después. Y es que la campeona de Europa es, en estos momentos, la selección que mejor juego practica en el planeta Tierra.

España se ha clasificado para el Mundial de 2026 a lo grande, completando una fase de clasificación prácticamente inmaculada. Salvo el duelo contra Turquía de la última jornada, donde la clasificación estaba más que encarrilada y los hombres de Luis de la Fuente levantaron el pie para ceder un empate ante Turquía, las cinco jornadas restantes fueron, simplemente, perfectas. Especialmente en el recuerdo queda el set que el combinado nacional endosó a los turcos en Konya.

Gracias a su fútbol, España se ha ganado ser una de las grandes favoritas para ganar el Mundial, el que sería el segundo de su historia. El combinado nacional respeta a todos sus rivales, pero está plenamente convencido de que puede competir de tú a tú contra cualquiera. Y es que, en estos años, desde que Luis de la Fuente se puso al frente del combinado nacional, ha demostrado su poderío ante rivales de todas las entidades.