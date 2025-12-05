Las dos extrañas coincidencias que el sorteo ha dejado a España en su camino a ganar el Mundial

En el Kennedy Center de Washington y dentro de un espectáculo hollywoodense más propia de una película que de un sorteo, España conoció sus pasos a seguir en el Mundial 2026. En la gala actuaron Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Lauryn Hill. Además, los Village People y su Trumpista YMCA cerraron el show. Claro, había tantos estímulos que la configuración de los grupos fue lo de menos.

Perdió foco, pero no importancia. El Mundial de España inicia ante Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudí en el grupo H. Precisamente, la nomenclatura del grupo trae buenos recuerdos a La Roja. Ese mismo, el H, fue en el que quedó encuadrado de cara al Mundial de 2010 en Sudáfrica que acabó con Casillas levantando el trofeo. Precisamente el ex portero se pronunció de inmediato.

«Esperemos que pueda ser una continuidad de lo que paso en Sudáfrica. Respetamos mucho al resto de selecciones, pero España parte como una de las favoritas», expresó. Las conjeturas no acaban ahí. Crecen si se observa el partido inaugural del torneo. Será entre México y Sudáfrica, los mismos combinados que abrieron el Mundial de 2010. Dos intangibles que no ganan partidos, pero sí dan pie a una narrativa triunfal.

En el mencionado grupo H de 2010, España se enfrentó a Suiza, Honduras y Chile antes de acceder a las eliminatorias en las que se impuso a Portugal, Paraguay y Alemania. Las últimas cuatro victorias por idéntico resultado. Otra casualidad es que España acudirá al Mundial de 2026 con el mismo estatus que al Mundial 2010 que conquistó, siendo la vigente campeona de Europa.

La selección española debutará en este Mundial el 15 de junio contra Cabo Verde. El 21 de junio se medirá a Arabia Saudí. Mientras que cerrará la fase de clasificación contra Uruguay. Este sábado se conocerá de manera oficial los horarios y estadios, aunque los de Luis de la Fuente saben, ya que jugarán sus partidos en Miami, Houston, Atlanta o Guadalajara -México-.