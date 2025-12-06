¿Cuándo y dónde jugará España sus partidos del Mundial 2026? Fechas, horas y estadios de todos los encuentros

La selección española de fútbol ya sabe sus rivales en la primera fase del Mundial 2026, así como las ciudades en las que jugará y las horas en las que se disputarán esos partidos. La FIFA ha oficializado ya todo el calendario de la primera fase del próximo Mundial un día después del sorteo.

Así, España ya sabía que se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en esa primera fase, pero ahora ya se conoce cuándo y dónde serán esos encuentros. El primer partido será ante Cabo Verde, selección africana que debutará en un Mundial. Este país se ha visto beneficiado con la ampliación de equipos a 48. Ese España – Cabo Verde será el 15 de junio de 2026 a las 18:00 horas (12:00 hora local) en Atlanta.

En esa ciudad, Atlanta, también jugará España su segundo encuentro del Mundial, que será ante Arabia Saudí el 21 de junio. El estadio Mercedes-Benz (en el Mundial su nombre se cambiará porque la FIFA no acepta nombres comerciales) será otra vez el encuentro en el que juegue el equipo de Luis de la Fuente. También será a las 18:00 hora peninsular española, 12:00 hora de Atlanta.

El último partido de la fase de grupos será ante Uruguay el 27 de junio en Guadalajara. Es decir, España disputará un encuentro en México. Cabe recordar que el Mundial se celebra tanto en Estados Unidos (que es el país que tiene más sedes) como en México y Canadá. Ese encuentro se disputará en el Estadio Chivas a la 3:00 horas. Es decir, de madrugada. Será a las 20:00 hora local.

Partidos de España en el Mundial 2026

España – Cabo Verde: 15 de junio a las 18:00 horas en Atlanta (EEUU)

España – Arabia Saudí: 21 de junio a las 18:00 horas en Atlanta (EEUU)

España – Uruguay: 27 de junio a las 3:00 horas en Guadalajara (México)

*Hora peninsular española