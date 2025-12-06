El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reducido el escándalo del que fuera su estrecho colaborador, Paco Salazar, denunciado por acoso sexual por varias trabajadoras que estuvieron a su cargo en La Moncloa a un «error en la velocidad de tramitación de las denuncias». Así se ha expresado este sábado el líder socialista en el Congreso de los Diputados durante la celebración del Día de la Constitución.

El líder socialista ha asegurado que el caso que afecta a quien estuvo a punto de convertirse en el segundo hombre más importante del PSOE «se ha gestionado muy mal».

Información en desarrollo.