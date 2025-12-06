Sánchez insta a cumplir la Constitución tras vulnerarla sistemáticamente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que cumplir con la Constitución «es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente».

«Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. ¡Feliz Día de la Constitución!», ha escrito este Sánchez en una publicación en X (antes Twitter).

La Cortes Generales celebraran este sábado el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 en un clima de crispación política y con el plantón de más de la mitad de los grupos parlamentarios, entre ellos los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Salón de Pasos Perdidos será el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la Carta Magna en un año marcado por la celebración de los 50 años de las muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.

Pero sobre todo un año en el que la tensión ha marcado la relación entre Gobierno y oposición, especialmente por los casos de corrupción que cercan a Pedro Sánchez tanto en su entorno personal como político.

En concreto, la conocida como trama del PSOE ha provocado, de entrada, la prisión provisional para los dos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aún diputado del Grupo Mixto, y Santos Cerdán -actualmente en libertad-, así como del ex asesor de Ábalos, Koldo García.