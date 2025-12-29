Ni en un 5 estrellas ni a domicilio: el local en el que el millonario Warren Buffett se para todos los días

Warren Buffett es el inversor más exitoso de la historia y a sus 95 años sigue en el foco de la noticia por sus buenas decisiones… y también por la austeridad que marca en su día a día. En una entrevista reciente ha desvelado sus rutinas y también el nombre de un lugar que visita a diario durante su jornada laboral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Warren Buffett y sus últimos movimientos en el mundo de la bolsa.

Warren Buffett sigue siendo una de las personas más ricas del mundo y en septiembre la revista Forbes lo situó en el puesto número 10 de la lista con un patrimonio de 150,4 mil millones de dólares. El conocido por muchos como Oráculo de Omaha sigue siendo el presidente y CEO de Berkshire Hathaway, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, que tiene un buen número de acciones dentro de empresas como Apple, American Express y Coca-Cola.

El secreto del éxito de Warren Buffett siempre ha sido llevar a cabo inversiones inteligentes con la táctica de value investing, que consiste en invertir a largo plazo en empresas con activos sólidos. Esta práctica está basada en la filosofía descrita por Benjamin Graham en El inversor inteligente, un libro en el que se explican los mandamientos de la inversión y que ha sido seguido al pie de la letra por Buffett durante toda su trayectoria, que comenzó con éxitos en las inversiones cuando sólo tenía 11 años. Hace unas semanas anunció que dará un paso al lado en los primeros meses de 2026.

Warren Buffett y el local en el que se para todos los días

La trayectoria y el éxito de Warren Buffett en el mundo de los negocios sólo se pueden explicar gracias a una filosofía en la que hay una serie de rutinas muy marcadas. Todo con el objetivo de meditar y llevar una vida austera para poder tomar decisiones inteligentes durante el día. No hay reuniones ni grandes excentricidades: sólo tiempo para acceder a la información y meditar para poder tomar decisiones en tiempo informado.

Según ha desvelado en algunas entrevistas, el día de Warren Buffett comienza leyendo medios de información como The New York Times después de haber dormido durante ocho horas. Después, su actividad consiste en dedicar cinco o seis horas a la lectura de informes financieros y meditar para tomar la mejor decisión posible.

Una de las rutinas más virales de Warren Buffett tiene que ver con el momento desayuno, ya que el Oráculo de Omaha ha desvelado en más de una ocasión que una práctica habitual en su vida es detenerse en un McDonald’s que hay de camino a su oficina. Además, selecciona el menú (donde hay hamburguesa y Coca Cola) en función del éxito de su negocio. Todo sigue la premisa de seguir una rutina y evitar gastos desmesurados.

«Cuando las acciones bajan, pido el desayuno de 2,95 dólares y cuando suben, el de 3,17 dólares», ha explicado Warren Buffett en más de una entrevista. «Consulté tablas estadísticas y descubrí que la tasa de mortalidad más baja está entre los niños de seis años. Así que decidí comer como uno de ellos», también ha manifestado recientemente en tono de broma.

«Más allá de las bromas, Warren Buffett ha explicado recientemente en qué consiste una rutina marcada por la austeridad y los pocos lujos». «Duermo ocho horas. Sin excepciones. Sin reuniones temprano. Sin cenas tarde. El sueño es más importante que la dieta. La salud es amar tu trabajo, dormir bien y mantener el estrés a raya», ha confesado recientemente el inversor más exitoso de todos los tiempos.