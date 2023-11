El inversor estadounidense Charles Thomas Munger, conocido como Charlie Munger y principal socio y gran aliado de Warren Buffett, falleció este martes a la edad de 99 años, según confirmó la firma Berkshire Hathaway, que gestionaban ambos y de la que Munger era vicepresidente.

«Charlie Munger murió pacíficamente esta mañana en un hospital de California», informó este martes la firma de inversión del ‘Oráculo de Omaha’.

Sobre el que fue su socio y amigo durante más de seis décadas, Warren Buffett, aseguró que «Berkshire Hathaway no podría haberse construido hasta su estado actual sin la inspiración, la sabiduría y la participación de Charlie».

Charlie Munger y WarrenBuffett han sido los mayores exponentes mundiales de la filosofía de inversión value, ideada por Benjamin Graham y que consiste en invertir en compañías cuyo valor real sea inferior a su cotización en Bolsa, bajo la premisa de que en algún momento el mercado reconocerá ese valor intrínseco. En España, siguen esta teoría Francisco García Paramés (Cobas) o Álvaro Guzmán de Lázaro (AzValor).

Este mismo mes, Berkshire Hathaway anunció un beneficio de 58.600 millones hasta septiembre y que mantenía una posición de liquidez récord, algo muy poco habitual en la inversión value.

A pesar de haber nacido también en Omaha, aunque seis años antes que Warren Buffett, y de haber trabajado en la tienda de comestibles del abuelo de éste cuando era joven, Munger no conocería al que sería su socio durante el resto de su vida hasta 1959.

Con 35 años, después de haber estado en el ejército y haber ejercido la abogacía en California, Munger regresó a su Omaha natal para cerrar el bufete de abogados de su difunto padre y sería entonces cuando le presentaron a Warren Buffett, que entonces tenía 29 años.

En una entrevista a ambos en la cadena CNBC en 2018, Warren Buffett destacaba que en los alrededor de 60 años de amistad que mantenían «nunca tuvieron una discusión».

«Charlie me ha dado el mejor regalo que una persona puede darle a otra. Él me ha hecho una mejor persona de lo que hubiera sido de otra manera. Me ha dado muchos buenos consejos a lo largo del tiempo. He vivido una vida mejor gracias a Charlie», resumía.

Infatigable lector, Munger era conocido por su vasta cultura y su constante sed de aprender cosas nuevas. Asimismo, eran famosos sus consejos no sólo para invertir, sino para manejarse en la vida. Su fallecimiento abre el melón de la sucesión de Buffett al frente de Berkshire Hathaway, para la que no hay un candidato claro.