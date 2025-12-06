Alerta urgente de los geólogos: España y África «quedarán unidas» por la desaparición del Estrecho de Gibraltar

España y África pueden quedar unidas por la desaparición del Estrecho de Gibraltar. Lo que parecía imposible, puede ser una realidad en un tiempo relativamente corto, la unión de continentes parece que acabará siendo una realidad. Este estrecho que se ha convertido en la única separación física, en la puerta de entrada de Europa de muchos, en el lugar que los sueños se hacen realidad en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración.

Los geólogos lanzan una alerta urgente

El estrecho de Gibraltar podría desaparecer un geólogo no ha dudado en lanzar una seria advertencia que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Un reciente estudio publicado en la revista Geology ha causado revuelo entre geólogos y divulgadores: según sus modelos, la zona de subducción bajo el Estrecho de Gibraltar no está “muerta”, como muchos pensaban, sino que se propagará hacia el Atlántico, lo que a la larga podría hacer desaparecer el paso entre Europa y África».

Siguiendo con la misma explicación: «Este nuevo estudio, liderado por geólogos de las universidades de Lisboa (Portugal) y Johannes Gutenberg de Maguncia (Alemania), sugiere que la subducción —el hundimiento de una placa tectónica bajo otra— que actualmente ocurre en el Mediterráneo occidental, bajo el Estrecho de Gibraltar, migrará hacia el Atlántico. En consecuencia, esa “invasión por subducción” daría paso a un sistema de subducción atlántico, similar a la zona más activa del Pacífico, conocida como “anillo de fuego”. Cómo sucederá? Las placas tectónicas —la placa africana y la euroasiática— continuarían su convergencia hasta que la litosfera oceánica del Atlántico se sumerja bajo la placa adyacente, provocando un levantamiento de terrenos y un cierre efectivo del paso marítimo».

El futuro puede estar marcado por una serie de cambios: «Y esto significará que Europa y África volverán a estar conectadas por tierra, algo que ya sucedió con la crisis del Messiniense, hace aproximadamente 5,9 millones de años. Entonces, el Mediterráneo se secó por completo debido al cierre del estrecho de Gibraltar, lo que creó un puente terrestre entre África y Europa que duró alrededor de 600.000 años y permitió que la fauna africana se desplazara a Europa. Ahora, según los investigadores, este cambio no será inmediato: estiman que la fase inicial de migración comenzará en unos 20 millones de años, lo que en términos geológicos se considera “pronto”. Tras ese periodo relativamente pausado, el avance de la subducción hacia el Atlántico podría acelerarse».

No será de forma inmediata sino que pasará con el tiempo, por lo que quizás no será aún tiempo de despedirse de este estrecho que seguirá, de momento, separando estos continentes.