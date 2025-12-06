Heridos dos policías locales de Alcúdia tras ser agredidos por un dominicano fuera de control

Agentes de la Policía Local de Alcúdia han detenido a un violento conductor dominicano que se encontraba totalmente fuera de control y que ocasionó lesiones a dos funcionarios. Al delincuente se le imputa un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

Los hechos se produjeron tras recibirse una llamada de un vecino alertando de las molestias de ruido generadas por varias personas que se encontraban en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. Ante el aviso, una patrulla de la Policía Local se desplazó rápidamente hasta el lugar para comprobar la situación y restablecer el orden.

A la llegada de los policías, se encontraron con una discusión ya iniciada entre la persona que había realizado la llamada y los ocupantes del vehículo que estaban provocando las molestias. Los funcionarios policiales intentaron mediar en el conflicto y calmar los ánimos, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de intervenciones. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, uno de los implicados comenzó a mostrar una actitud cada vez más hostil y desafiante hacia los funcionarios policiales.

La situación fue escalando rápidamente cuando este individuo adoptó un comportamiento claramente violento, llegando a agredir a uno de los agentes durante el desempeño de sus funciones. Ante esta agresión y el evidente riesgo para la seguridad de los presentes, los agentes se vieron obligados a intervenir de manera contundente para neutralizar al agresor.

La actuación policial se vio seriamente dificultada debido a la fuerte resistencia que opuso el detenido en todo momento, lo que derivó en un forcejeo en el transcurso del cual dos agentes resultaron heridos, presentando lesiones de diversa consideración. A pesar de la complejidad de la intervención, los policías lograron finalmente reducir y controlar al individuo, procediendo a su detención.

Una vez asegurada la situación y realizadas las diligencias oportunas en el lugar de los hechos, el detenido fue trasladado y entregado a la Guardia Civil, encargada de su posterior puesta a disposición judicial para responder por los presuntos delitos cometidos.

Desde la Policía Local de Alcúdia se ha querido reiterar su firme compromiso con la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y la convivencia vecinal, al tiempo que han expresado su total apoyo a los agentes heridos en el transcurso de la intervención, deseándoles una pronta y completa recuperación.