Terrible accidente de Pepe Martí en su debut en la Fórmula E

Pepe Martí ha sufrido un terrible accidente en su debut en la Fórmula E. En su primera carrera en el e-prix de Sao Paulo (Brasil), el piloto español tuvo un golpe muy duro tras embestir por detrás a dos coches que estaban por delante, saltando por los aires su monoplaza, el cupra con el que compite en este Mundial.

La imagen fue escalofriante, con el coche dando vueltas de campana y golpeando sobre el trazado brasileño. Por suerte, Pepe Martí salió ileso de este accidente tan fuerte y salió por su propio pie del monoplaza, dejando claro que estaba bien tras este gran susto.

Amargo debut de Pepe Martí en la Fórmula E 🥲 El español sufrió un aparatoso accidente del que, por fortuna, salió ileso 🙏 Sigue el #SãoPauloEPrix del Mundial de @FIAFormulaE en los canales de @Eurosport_ES en DAZNpic.twitter.com/1ZGijyRer4 — DAZN España (@DAZN_ES) December 6, 2025

Pepe Martí pecó de novato en la Fórmula E y tuvo este error. No frenó cuando Dirección de Carrera dio la orden de controlar la velocidad a 50 km/h. El piloto español no se dio cuenta de esa normativa y mientras los pilotos que tenía por delante, cuando iba noveno, sí frenaron, él no. Y les embistió por detrás con gran violencia. El coche de Pepe Martí, además, se incendió por su parte delantera tras este fuerte golpe.

En ese momento quedaban tres vueltas para el final y Pepe Martí estaba haciendo una buena carrera de estreno, marchando en novena posición. Pero tuvo este error que pagó con un terrible accidente en el que el coche salió por los aires en una imagen escalofriante que por suerte para el español no tuvo ningún tipo de consecuencia física.

En una entrevista con OKDIARIO esta semana, Pepe Martí explicaba que ha sido un gran cambio entrar en Fórmula E: «Es un coche totalmente distinto, que se lleva distinto. No aprendes desde cero porque aplicas muchas técnicas de la conducción de cualquier categoría, pero ha sido todo al límite justo de tiempo y hemos tenido que aprovechar los días que ha habido a tope».