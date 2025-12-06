La receta estrella de Arguiñano para Navidad: huevos rellenos súper fáciles y rápidos

Karlos Arguiñano tiene la receta estrella para esta Navidad, unos deliciosos huevos rellenos fáciles. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el definitivo en nuestra cocina, dejar los entrantes ya listos y disfrutar de la velada. Es hora de que empecemos a planificar estas fiestas que, sin duda alguna, acabarán siendo la antesala de las vacaciones en familia. Tenemos que empezar a pensar en una serie de cambios destacados que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Son días de ver en las recetas de Karlos Arguiñano la mezcla definitiva de sabores y de alegría. En esencia estamos ante un maestro de la cocina que puede hacernos disfrutar de una serie de platos esenciales. Lo mejor de este cocinero, es que estamos ante un experto que sabe muy bien qué tipo de recetas deberemos poner en práctica en estos días que tenemos por delante. Será el momento de empezar a prepararnos para una serie de recetas que son sencillas y deliciosas. Esta Navidad, no lo dudes, ha llegado el momento de probar los huevos rellenos más fáciles y deliciosos del mundo, gustará a toda la familia y los puedes dejar listos con antelación.

Arguiñano tiene la receta estrella para la Navidad

Esta Navidad, además de las recetas de un experto en cocina como Arguiñano en forma de libro, ideal para regalar a los cocinillas de la familia. No podemos dejar escapar el cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Podremos descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que llegará con la cocina. Cuando empezaremos a preparar nuestra mejor versión para estos días que tenemos por delante, descubrimos una serie de bocados que pueden ser esenciales.

Todo lo que hacemos en casa, será siempre mejor que cualquier procesado. Al menos a nivel de cualidades nutricionales y con los huevos no podemos fallar. Son un elemento básico de nuestro día a día que puede acabar siendo el que nos dará más de una alegría inesperada.

Un poco de vino blanco de buena calidad y un huevo relleno, puede dar inicio a una velada en la que el jamón y las gambas nos hacen empezar a vivir en primera persona estas fechas tan especiales que tenemos por delante. Esta receta con el sello de Arguiñano es una de las mejores que podemos preparar con antelación.

Estos huevos rellenos son fáciles de preparar

La larga lista de recetas de Arguiñano después de años en televisión y de decenas de libros de cocina es enorme. Por lo que, vamos a poder disfrutar de una combinación de ingredientes de esos que destacan por sí solos y pueden acabar generando más de una alegría, incluso en días festivos.

Te proponemos una receta que seguro que aprobaría un Karlos Arguiñano que sabe muy bien que lo casero es siempre mejor que lo que compramos ya hecho. Este entrante de huevos con aguacate y gambas es un básico para esta Navidad.

Ingredientes:

6 huevos

2 aguacates

Sal

200 gr de gambas

Mayonesa

Tomate frito

Coñac

Kétchup

Cómo preparar huevos rellenos de aguacate y gambas

El primer paso para obtener unos maravillosos huevos rellenos será hervirlos. Como cualquier entrante de estas características la materia prima es una de las claves principales. Tener una serie de ingredientes para poder convertir unos sabores básicos en algo sumamente refinado es cuestión de cuidar perfectamente los tiempos y el producto con el que trabajamos. Con los huevos listos, los ponemos bajo un buen chorro de agua fría para que se pelen mejor. Esperamos a que se enfríen y los pelamos. Los cortamos por la mitad y ponemos la pulpa en un bol. Disponemos la mitad del huevo en una bandeja pera prepararlos y presentarlos. Partimos los aguacates por la mitad, los deshuesamos y extraemos la pulpa. Ponemos el aguacate con la yema de los huevos. Añadimos un chorrito de zumo de limón para que no se oxide y salpimentamos al gusto. En un cazo con agua y un puñado de sal cocinamos las gambas. Cuando el agua empiece a hervir incorporamos las gambas. Este ingrediente puede ser fresco o congelado dependiendo de la disponibilidad. Necesitarán unos 7 minutos para estar perfectamente cocinadas, no demos hacerlas mucho o quedarán demasiado secas. Pelamos las gambas y las reservamos, podemos ponerlas en el relleno, aunque quedarán mucho mejor como decoración de este plato. Las vamos reservando mientras terminamos la receta. En el bol donde tenemos el aguacate con la yema del huevo empezamos a mezclar estos ingredientes con un tenedor hasta que queden como una pasta homogénea. Incorporamos la mayonesa un poco de tomate frito, coñac y el kétchup para crear una salsa rosa casera al gusto. Mezclamos de nuevo y rellenamos los huevos con esta masa.

Coronamos cada huevo con una gamba y un poco de perejil picado, tendremos listo un entrante delicioso en un tiempo récord.