El mundo se rinde a Alcaraz: «Rey de Nueva York»

El mundo está entregado a Carlos Alcaraz, que este domingo conquistó su segundo US Open tras arrollar a Sinner en Nueva York. No sólo en España, donde la prensa destaca por encima de todo la victoria del murciano, sino también en el resto del mundo se rinden al tenista de El Palmar. Y no es para menos, ya que no deja de hacer historia.

En España, OKDIARIO abre su sección deportiva con la crónica de la gran final: «Alcaraz reconquista el trono del tenis». El resto de los diarios deportivos de nuestro país también han dedicado su portada al tenista, capaz de acaparar todos los focos, incluso por encima de la selección española de fútbol, que logró un 0-6 histórico ante Turquía en la segunda jornada de clasificación para el Mundial de 2026. En la prensa generalista, igualmente, Alcaraz es el gran protagonista.

Fuera de nuestras fronteras, son numerosos los medios de comunicación que han llevado a portada la victoria de Carlos Alcaraz. Entre todos destaca la del diario francés L’Équipe, con un titular claro: «Rey de Nueva York».

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último ‘Grand Slam’ de la temporada, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, logrando coronarse en el ‘grande’ neoyorquino por segunda ocasión en su carrera.

El murciano redondeó su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido, más errático de lo habitual y que pareció acusar el golpe de perder el tercer parcial, para conquistar su sexto ‘grande’ con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.

Alcaraz se tomó la revancha con Sinner de la final de Wimbledon y esta vez sí impuso las buenas sensaciones que había trasladado durante todo su recorrido hasta la final. Su saque (10 ‘aces’, sólo 24 puntos perdidos y una bola de ‘break’ concedida) fue decisivo una vez más, salvo el bajón del segundo parcial, y sus golpes fueron más decisivos que los del italiano en una final que no fue tan espectacular como se prometía y que, bajo la atenta mirada de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ni siquiera alcanzó las tres horas, algo inusual en un duelo entre los dos grandes dominadores del circuito.