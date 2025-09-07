Doble victoria de Alcaraz sobre Sinner: recupera el número uno del mundo dos años después

El tenis de Alcaraz está instalado en otra dimensión, una a la que tampoco alcanzó Sinner. Así lo dice la soberbia final (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) que dibujó el murciano. Grita al techo de la pista Arthur Ashe, encapsulada para la ocasión, mientras celebra su segunda corona en el US Open, el lugar donde empezó todo. En 2022 ganó en Nueva York su primer Grand Slam y ascendió por primera vez al número uno del ranking.

Tres años después reproduce la situación. Vuelve a reinar en la Arthur Ashe y vuelve a erigirse como el rey del tenis. Se lo permite su victoria en Flushing Meadows. Alcaraz recupera el trono mundial a costa de un Sinner que acumulaba 64 semanas como mandamás. La distancia entre ambos se ha ido reduciendo a lo largo del año, especialmente con llegada de la pista dura, que ha impulsado Alcaraz.

Apenas defendía las segundas rondas de Cincinnati y US Open de 2024 y se ha llevado los dos trofeos. Antes del partido no quería hablar de ello. «Es difícil no pensar en el número uno, es lógico, pero al salir a pista trato de no hacerlo. Si pienso mucho en eso me pongo presión, y no quiero. Trato de hacer lo mío, cumplir con mis objetivos y disfrutar. Sé que el número uno está ahí, pero trato de no pensar en ello», explicó.

Su victoria de este domingo le reporta 2.000 puntos que le permiten hacer añicos los casi 1.900 les separaban en el ranking ATP. Y Carlitos podrá ampliar su ventaja en un final de temporada que le sonríe. Defiende los cuartos en Shanghái, la tercera ronda en París y la fase de grupos de las ATP Finals del 2024. Mientras que Sinner, ganador de dos de los tres mencionados torneos, sólo podrá sumar en el Masters 1.000 francés.

La última vez que Alcaraz saboreó el sabor del número uno fue el 10 de septiembre de 2023, cuando se acabaron sus 36 semanas en lo alto del tenis. Consigue su segundo US Open, su sexto Grand Slam, conseguido 118 días antes que Nadal. Ahí es nada. La montaña rusa de Alcaraz es eso, no bajarse de la victoria. Esta vez mostrando su superioridad. A su manera, ya saben.