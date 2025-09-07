Cuánto dinero se lleva Alcaraz si gana el US Open: el mayor premio en la historia del tenis

Ahí están, ellos otra vez. ¿Quiénes iban a ser? Alcaraz y Sinner, ahora en el US Open. Hace tiempo que sus raquetas bailan como las dos mejores del mundo. Gravitan en su propia galaxia, tanto por tenis como por mentalidad. Y en ese recorrido sus órbitas vuelven a enlazarse en la última parada de un Grand Slam.

Ahora sobre la pista dura del US Open en la que es la madre de todas sus finales. Con el último major del año y el número uno del ranking ATP en juego. En juego también tendrán la madre de todos los premios. El US Open ha aumentando su recompensa económica en un 20% respecto a la edición de 2024. Hasta 90 millones de dólares (unos 77 millones de euros) ha repartido entre los deportistas.

Mientras que el premio al campeón ha experimentado un incremento del 39%. El ganador de esta edición del US Open, Alcaraz o Sinner, se embolsarán cinco millones de dólares (4,2 en euros). Igual cantidad tanto en el cuadro femenino como en el masculino. Sabalenka ya ha sido la primera agraciada. La final es el mayor botín, pero todas las rondas del torneo han visto aumentado su recompensa.

Premios del US Open ronda a ronda: Alcaraz, a por el más grande

Vayamos por partes, ronda a ronda. El jugador que cae en la primera eliminatoria, es decir, que se marcha sin siquiera haber ganado partido alguno, se adjudica 93.000 euros. En caso de que supere un cruce y caiga en el segundo, el montante ya rompe la barrera de las seis cifras y se sitúa en 131.000 euros. Prácticamente se dobla si la derrota se produjera en tercera ronda. Se llevaría 200.000 euros.

Una vez en octavos de final, el dinero a repartir ya es bastante copioso. Si Alcaraz hubiera caído en la mencionada ronda le corresponderían 340.000 euros aproximadamente. Cabe recordar que el dinero únicamente responde al prize money que reparte la organización del US Open, no tiene en cuenta patrocinios ni demás fuentes de ingresos. Ya en cuartos, el tenista supera el medio millón.

El premio asciende a los 560.000 euros. Y en semifinales se triplica, se produce el segundo mayor salto. Más de un millón de euros (1.250.000 euros) se embolsa un semifinalista. En caso de llegar a la final, enhorabuena, porque se se garantiza más de dos kilos. Unos 2.125.000 aproximadamente si es subcampeón y los mencionados 4,2 millones de euros (5 millones en dólares) para el campeón, el premio más alto repartido en la historia del tenis.