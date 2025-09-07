Así queda el palmarés de US Open 2025 tras la victoria de Alcaraz

Carlos Alcaraz se ha proclamado por segunda vez en su carrera como campeón del US Open. Lo consiguió después de una final en la que el español se mostró muy superior al italiano Sinner, al que ganó en cuatro sets. Sólo en el segundo, su rival le pudo plantar cara. El murciano está en el mejor momento de su carrera y lo demuestra con victorias como esta.

Aunque Richard Sears, William Larned y Bill Tiden aún quedan muy lejos para darle caza con siete títulos en tierras estadounidenses, el primer objetivo sigue siendo dar caza a los mejores tenistas de la historia reciente como Roger Federer (cinco), Rafa Nadal y Novak Djokovic (cuatro). A largo plazo no se descarta que uno de ellos pueda asaltar la cima y escribir su nombre en la historia del campeonato. Aunque el primer

Palmarés de US Open

1881/1887 – Richard Sears (Estados Unidos)

1888 – Henry Slocum (Estados Unidos)

1889 – Henry Slocum (Estados Unidos)

1890 – Oliver Campbell (Estados Unidos)

1891 – Oliver Campbell (Estados Unidos)

1892 – Oliver Campbell (Estados Unidos)

1893/1897 – Robert Wrenn (Estados Unidos)

1895 – Frederick Hovey (Estados Unidos)

1898 – Malcolm Whitman (Estados Unidos)

1899 – Malcolm Whitman (Estados Unidos)

1900 – Malcolm Whitman (Estados Unidos)

1901 – William Larned (Estados Unidos)

1902 – William Larned (Estados Unidos)

1903 – Laurence Doherty (Reino Unido)

1904 – Holcombe Ward (Estados Unidos)

1905 – Beals Wright (Estados Unidos)

1906/1911 – William Larned (Estados Unidos)

1912 – Maurice McLoughlin (Estados Unidos)

1913 – Maurice McLoughlin (Estados Unidos)

1914/1916 – Richard Norris Williams (Estados Unidos)

1915/1919 – Bill Johnston (Estados Unidos)

1917 – Robert Lindley Murray (Estados Unidos)

1918 – Robert Lindley Murray (Estados Unidos)

1920/1925 – Bill Tilden (Estados Unidos)

1926- René Lacoste (Francia)

1927 – René Lacoste (Francia)

1928 – Henri Cochet (Francia)

1929 – Bill Tilden (Estados Unidos)

1930 – John Doeg (Estados Unidos)

1931 – Ellsworth Vines (Estados Unidos)

1932 – Ellsworth Vines (Estados Unidos)

1933 – Fred Perry (Francia)

1934 – Fred Perry (Francia)

1935 – Willmer Allison (Estados Unidos)

1936 – Fred Perry (Reino Unido)

1937 – Don Budge (Estados Unidos)

1938 – Don Budge (Estados Unidos)

1939 – Bobby Riggs (Estados Unidos)

1940 – Don McNeill (Estados Unidos)

1941 – Bobby Riggs (Estados Unidos)

1941 – Ted Schroeder (Estados Unidos)

1942 – Ted Schroeder (Estados Unidos)

1943 – Joe Hunt (Estados Unidos)

1944 – Frank Parker (Estados Unidos)

1945 – Frank Parker (Estados Unidos)

1946 – Jack Kramer (Estados Unidos)

1947 – Jack Kramer (Estados Unidos)

1948 – Pancho Gonzales (Estados Unidos)

1949 – Pancho Gonzales (Estados Unidos)

1950 – Art Larsen (Estados Unidos)

1951 – Frank Sedgman (Australia)

1952 – Frank Sedgman (Australia)

1953 – Tony Trabert (Estados Unidos)

1954 – Vic Seixas (Estados Unidos)

1955 – Tony Trabert (Estados Unidos)

1956 – Ken Rosewall (Australia)

1957 – Mal Anderson (Australia)

1958 – Ashley Cooper (Australia)

1959 – Neale Fraser (Australia)

1960 – Neale Fraser (Australia)

1961 – Roy Emerson (Australia)

1962 – Rod Laver (Australia)

1963 – Rafael Osuna (México)

1964 – Roy Emerson (Australia)

1965 – Manuel Santana (España)

1966 – Fred Stolle (Australia)

1967 – John Newcombe (Australia)

1968 – Arthuer Ashe (Estados Unidos)

1969 – Rod Laver (Australia)

1970 – Ken Rosewall (Australia)

1971 – Stan Smith (Estados Unidos)

1972 – Illie Nastase (Rumania)

1973 – John Newcombe (Australia)

1974 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1975 – Manuel Orantes (España)

1976 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1977 – Guillermo Vilas (Argentina)

1978 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1979 – John McEnroe (Estados Unidos)

1980 – John McEnroe (Estados Unidos)

1981 – John McEnroe (Estados Unidos)

1982 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1983 – Jimmy Connors (Estados Unidos)

1984 – John McEnroe (Estados Unidos)

1985 – Ivan Lendl (República Checa)

1986 – Ivan Lendl (República Checa)

1987 – Ivan Lendl (República Checa)

1988 – Mats Wilander (Suecia)

1989 – Boris Becker (Alemania)

1990 – Pete Sampras (Estados Unidos)

1991 – Stefan Edberg (Suecia)

1992 – Stefan Edberg (Suecia)

1993 – Pete Sampras (Estados Unidos)

1994 – Andre Agassi (Estados Unidos)

1995 – Pete Sampras (Estados Unidos)

1996 – Pete Sampras (Estados Unidos)

1997 – Patrick Rafter (Australia)

1998 – Patrick Rafter (Australia)

1999 – Andre Agassi (Estados Unidos)

2000 – Marat Safin (Rusia)

2001 – Lleyton Hewitt (Australia)

2002 – Pete Sampras (Estados Unidos)

2003 – Andy Roddick (Estados Unidos)

2004 – Roger Federer (Suiza)

2005 – Roger Federer (Suiza)

2006 – Roger Federer (Suiza)

2007 – Roger Federer (Suiza)

2008 – Roger Federer (Suiza)

2009 – Juan Martín del Potro (Suiza)

2010 – Rafa Nadal (España)

2011 – Novak Djokovic (Serbia)

2012 – Andy Murray (Gran Bretaña)

2013 – Rafa Nadal (España)

2014 – Marin Cilic (Croacia)

2015 – Novak Djokovic (Serbia)

2016 – Stanislas Wawrinka (Suiza)

2017 – Rafa Nadal (España)

2018 – Novak Djokovic (Serbia)

2019 – Rafa Nadal (España)

2020 – Dominic Thiem (Austria)

2021 – Daniil Medvédev (Rusia)

2022 – Carlos Alcaraz (España)

2023 – Novak Djokovic (Serbia)

2024 – Jannik Sinner (Italia)

2025 – Carlos Alcaraz (España)