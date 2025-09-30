Bronca en el Consejo de Ministros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en un vídeo en sus redes sociales que el Consejo de Ministros había aprobado este martes el decreto de urgencia del nuevo registro horario, algo que ha negado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior. «No, no se ha aprobado», ha dicho escuetamente Alegría.

La ministra de Trabajo pretendía aprobar cuanto antes el nuevo registro horario, al que se oponen los empresarios. La tramitación por vía de urgencia que quería aprobar Yolanda Díaz este martes busca reducir a la mitad los plazos previstos y permite evitar el trámite de consulta pública. Todo después de su derrota parlamentaria para aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

«Aprobamos la tramitación urgente del control horario. Las tres derechas tumbaron el proyecto de reducción de jornada y dijimos que no nos iban a frenar», ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en redes sociales.

«Vamos a defender cada hora trabajada para que sea pagada y registrada. Cada minuto de vida tiene que volver a ser vuestro. Seguimos», ha añadido.

Sin embargo, la realidad es que la rama del PSOE del Gobierno, liderada en este caso por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vencido a Yolanda Díaz y ha conseguido frenar el decreto urgente de la ministra de Trabajo sobre el registro horario. De hecho, el lunes Cuerpo aseguró preguntado sobre si el Consejo de Ministros iba a aprobar ese decreto que «ya veremos».

Incluso, Yolanda Díaz había repartido entre la prensa a las 12.51 horas un vídeo anunciando que el Gobierno había aprobado el nuevo decreto del registro horario y las bondades de la nueva norma, que no quieren ni el PSOE ni los empresarios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no ha salido Yolanda Díaz, algo que sorprende dada la importancia que le está dando la ministra a esta batalla del registro horario. La portavoz Alegría no ha citado tampoco este decreto hasta que en las preguntas de los periodistas ha tenido que admitir que el decreto no se ha aprobado, dejando a la ministra Díaz en el disparadero.

Las diferencias en el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar han sido constantes. Este martes también a cuenta del plan de paz de Donald Trump para Gaza, aplaudido por el PSOE y criticado duramente por Sumar. Pero las diferencias nunca habían llegado al punto de que la vicepresidenta segunda anuncie la aprobación de un decreto en el Consejo de Ministros y que realmente no se haya aprobado.