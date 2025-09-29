Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Eintracht de Frankfurt de la Champions League El Atlético de Madrid - Eintracht de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se jugará en el Metropolitano El Atlético espera conseguir su primera victoria en esta nueva edición de la Champions League tras haber perdido en su debut contra el Liverpool

El Atlético de Madrid regresa al Metropolitano después de haber goleado hace unos días allí mismo al Real Madrid en el derbi. Esta vez los hombres del Cholo Simeone reciben al Eintracht de Frankfurt para disputar la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el choque que jugarán los pupilos del Cholo Simeone.

A qué hora es el Atlético de Madrid – Eintracht de Frankfurt de Champions League

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Eintracht de Frankfurt para disputar el partido que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto colchonero perdió en su debut en la máxima competición continental frente al Liverpool en Anfield, pero llegan con la moral por las nubes tras el 5-2 que le endosaron al Real Madrid en el derbi. Eso sí, no lo tendrán nada fácil porque los germanos arrancaron de la mejor manera en el torneo y llegan a esta fecha como líderes de la clasificación.

Horario del Atlético de Madrid – Eintracht de Frankfurt

La UEFA ha programado este emocionante Atlético de Madrid – Eintracht que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League para este martes 30 de septiembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin fijó este choque en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa con las aficiones para que el choque pueda comenzar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver el Atlético de Madrid vs Eintracht en televisión y online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Esto significa que el Atlético de Madrid – Eintracht de Frankfurt de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y hace falta tener contratado el paquete que ofrece esta plataforma para poder ver lo que ocurra en el Metropolitano, lo que significa que no se puede seguir gratis en abierto.

Además, todos los hinchas del conjunto colchonero y seguidores de las diferentes competiciones continentales podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Eintracht de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan verlo con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en la máxima competición continental y estaremos prestando especial atención al conjunto rojiblanco. Una vez suene el pitido final en el Metropolitano publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Eintracht de Frankfurt de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el feudo colchonero.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Eintracht

Todos los aficionados del conjunto rojiblanco que no puedan ver este partido de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League en directo o en streaming y en vivo online deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Metropolitano para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Atlético de Madrid – Eintracht de Frankfurt.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Eintracht

El Estadio Metropolitano, situado en el distrito de San Blas – Canillejas, será el escenario donde se disputará este Atlético de Madrid – Eintracht de Frankfurt de la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Los colchoneros estrenaron su casa en 2017 después de que dejaran atrás el mítico Vicente Calderón. Tiene un aforo para 70.000 aficionados y se espera un auténtico ambientazo. Además, hay que recordar que este campo fue escogido para formar parte del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

La UEFA ha designado al árbitro esloveno Slavko Vincic para que dirija la contienda Atlético de Madrid – Eintracht de Frankfurt que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Alen Borosak estará a los mandos del VAR revisando todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada al monitor que estará instalado en la banda del Metropolitano.