Una manita al Real Madrid…75 años después. El Atlético no le marcaba cinco goles a su eterno rival desde hace tres cuartos de siglo. Fue el domingo 12 de febrero de 1950 en el antiguo Metropolitano cuando el equipo dirigido por Helenio Herrera le endosó una goleada histórica a su némesis, un resultado que le sirvió para encarrilar una clasificación que le llevaría a ser campeón de Liga con un punto de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña y dos sobre Valencia y el propio Real Madrid.

Dos goles del central canario Mújica, otros dos del catalán Juncosa y uno más del madrileño Adrián Escudero le valieron al Atlético para lograr una goleada que no fue un caso aislado, ya que dos años antes, en la temporada 47-48, ya habían certificado un 5-0 ante el Real Madrid en el mismo escenario.

Sin embargo han tenido que pasar 75 años para que se volviera a ver un resultado similar. Nunca se produjo en el estadio Vicente Calderón, inaugurado en 1966, donde el resultado más abultado fue un 4-0 en la temporada 76-77 en la que, curiosamente, el Atlético también se proclamó campeón de Liga. 38 años tuvieron que pasar para presenciar otra goleada, el 4-0 de la temporada 14-15, ya con Simeone en el banquillo rojiblanco.

El 5-2, además, confirma la supremacía del Atlético sobre el Real Madrid desde la inauguración del Metropolitano, inaugurado en 2017. Ésta es la novena vez en la que se enfrentan en Liga y el balance es de tres victorias rojiblancas, cuatro empates y dos triunfos madridistas. El recuento podría ser incluso más favorable a los colchoneros si ahí se incluye la eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey de la temporada 23-24.