El Real Madrid también resucita a Griezmann: marca en Liga…238 días después. El francés no conseguía batir la portería adversaria en el torneo de la regularidad desde el ya lejano uno de febrero, cuando superó con una vaselina al portero del Mallorca también en el descuento. Han pasado siete meses y 26 días y durante ese periodo Antoine sólo había logrado otros dos goles en partidos oficiales, uno ante el Barcelona en la ida de las semifinales de Copa y otro en el Mundial de clubes ante el Botafogo.

22 jornadas, 16 de la pasada temporada y 6 de ésta, ha durado la sequía del principito, la mayor en toda su carrera deportiva, lo que le ha supuesto perder la titularidad y quedar muy señalado. Hoy en cambio ha demostrado que aún le queda pólvora en las botas, aunque también es cierto que el pase que le ha dado Álex Baena ha sido extraordinario, ya que le ha dejado mano a mano ante Courtois.

Además de servir para que el equipo consiguiera un resultado histórico, el acierto del francés le deja ya a un solo gol de un registro sin precedentes en el club colchonero, y es que ahora mismo suma 299, por lo que se queda a tiro de piedra de los 300, una cifra a la que ningún otro jugador se ha acercado. El próximo martes ante el Bayer Leverkusen, en el segundo partido de la fase de grupos de la Champions, tendrá la primera ocasión para lograrlo.