Griezmann se vuelve a ver con su última víctima en Liga tras una sequía de 232 días

El Mallorca-Atlético del domingo no es un partido más para Antoine Griezmann. A los baleares les marcó el francés el que hasta ahora es su último gol en Liga, hace de eso nada menos que 232 días o, lo que es lo mismo, más de siete meses y medio. El «principito» lleva las 20 últimas jornadas (16 de la pasada temporada y cuatro de ésta) con el contador a cero en el torneo de la regularidad, en el que ya es de pleno derecho su más largo periodo de esterilidad con la camiseta rojiblanca.

Antoine ha maquillado algo sus números con un gol al Barcelona en la ida de las semifinales de Copa y otro ante el Botafogo en el Mundial de clubes, pero en Liga suma nada menos que dos decenas de partidos sin marcar, una racha que ha acabado costándole la titularidad, aunque en los últimos partidos sí que ha aparecido en el once inicial y de hecho en Son Moix podría ser la pareja de ataque del argentino Julián Álvarez.

Griezmann, de hecho, lleva más de medio a tiro de piedra de ser el primer jugador en la historia del Atlético de Madrid en marcar 300 goles. Es, por supuesto, el pichichi del club, superando a Luis, a Escudero y a todos los grandes artilleros de la entidad, pero no acaba de dar el paso final para alcanzar ese tercer centenar. Dos goles le faltan, tras le que le marcó al Botafogo en Los Angeles. Es bastante probable que los consiga porque la temporada acaba de empezar, pero cuando en febrero, tras anotar al Mallorca, se quedó a sólo cuatro de distancia, todos daban por hecho que el hito sería realidad la pasada temporada, pero en casi ocho meses sólo ha marcados dos tantos, y ninguno de ellos en Liga.

¿Se acabará por fin el domingo la sequía de Antoine? Al Mallorca ya le ha marcado tres goles, dos con el Atlético y uno con el Barça, pero la situación para el equipo mallorquín es muy delicada y no está para demasiados lujos, por lo que es seguro que no lo tendrá nada fácil.