‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 3

OT 2025, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ediciones de este formato que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que tanto los concursantes, como los profesores, así como el resto del equipo del talent show, están haciendo un trabajo absolutamente excepcional. El pasado lunes 29 de septiembre, los espectadores de Prime Video pudieron disfrutar de la Gala 2. No era una entrega cualquiera, ya que era en la que íbamos a conocer el nombre del primer expulsado de la edición. En este caso, tras la decisión de la audiencia, Iván Rojo tuvo que poner punto y final a su paso por la Academia más famosa de la televisión. Pero no todo queda ahí, puesto que, en esta gala, también conocimos el nombre de los dos nuevos nominados de la semana: Salma de Diego y Max.

Por lo tanto, como suele ser habitual en el ritmo de este programa, este martes 30 de septiembre, los concursantes podrán hacer un repaso de la Gala 2 para poder ver en qué han acertado y en qué han fallado durante su actuación. Además, tan solo unas horas más tarde, se procederá al reparto de temas de la Gala 3 en la que ya sabemos que Salma de Diego y Max, como nominados, actuarán en solitario con una canción que ellos mismos han elegido para la ocasión. Por si fuera poco, descubriremos cuál será el tema grupal de esta semana, así como los dúos o incluso tríos que se formarán para la siguiente entrega de OT 2025 que presentará Chenoa. Es el momento más que perfecto para conocer todos los detalles sobre este reparto de temas de la Gala 3, así como del horario completo para este martes.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 30 de septiembre

10:30 hrs.- Despertar

12:00 hrs.- Repaso de la gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Como salir del paso, con Galder Varas

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix, Noemí Galera + Inglés + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con expulsado y favorito

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia de ‘OT 2025’?

Es más que evidente que una de las esencias de este formando es que se brinde la posibilidad de ver a los participantes en directo, durante gran parte del día. Así pues, los seguidores de Operación Triunfo pueden ser partícipes del crecimiento de los artistas, en esta etapa que les va a marcar para siempre, en muchos sentidos.

Pero, ¿cómo puedes verlo? A través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. Es decir, como se ha hecho habitualmente en las últimas entregas. Por lo tanto, es una oportunidad más que perfecta para acompañar a todos y cada uno de los concursantes de OT 2025 cada día de esta semana, en la que prepararán los temas para la Gala 3.