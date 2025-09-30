El bochorno de Intxaurrondo: suelta una arenga en favor de Sánchez en plena entrevista a Patxi López

Silvia Intxaurrondo, presentadora del programa La Hora de La1 en la televisión pública, ha vuelto a citarse en una entrevista con un miembro del PSOE, partido al que se le vincula por ideología y episodios pasados. En esta ocasión ha sido Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, el que se ha sometido a las cuestiones de Intxaurrondo, pero ninguna de las preguntas de la periodista ha tenido relación con Begoña Gómez ni con los mails con los que la asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, pedía financiar los estudios universitarios de la mujer del presidente del Gobierno.

Este martes, López se ha sentado con Intxaurrondo, de forma telemática, para responder a las cuestiones de una de las periodistas estrella de la TVE diseñada por José Pablo López, presidente de RTVE al gusto de Pedro Sánchez. La presentadora vasca ha eludido, y no es la primera vez, los principales temas de actualidad que pudieran perjudicar al PSOE y al presidente del Gobierno, y sólo ha sacado a la palestra el nombre de Begoña Gómez para señalar al instructor de la causa que la investiga, el juez Juan Carlos Peinado.

Intxaurrondo sólo ha preguntado a López sobre Begoña Gómez con la siguiente cuestión. «No quiero terminar esta entrevista sin preguntarle por el juez Peinado, que está investigando a Begoña Gómez por malversación, en contra del criterio de la Fiscalía, de la abogacía del estado, después de no haber visto el delito de malversación justo cuando le presentaron la demanda. ¿Cómo lo ven en el PSOE?».

«Después de que la Fiscalía exprese y después de conocer los correos, que no hay absolutamente ninguna posibilidad de interpretar malversación por ninguna parte, yo lo que veo es que el juez Peinado está haciendo su propia campaña para atacar, por tierra, mar y aire al presidente del Gobierno. Y que al final la Justicia nos dará la razón y alguno será estudiado en los libros de historia», ha respondido Patxi López, atacando directamente a Peinado.

López, sobre el juez Peinado: «Hace su propia campaña para atacar por tierra, mar y aire al presidente del Gobierno (…) La Justicia nos dará la razón y alguno será estudiado en los libros de historia de lo que no se puede hacer en un Estado de derecho siendo juez» #LaHora30S pic.twitter.com/QC9k6seVGX — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 30, 2025

A continuación, y después de la respuesta de Patxi López a una pregunta visiblemente tendenciosa, la periodista de La1 ha incidido en el instructor del caso Begoña Gómez. «¿A qué achaca la actitud del juez Peinado? ¿Qué justificaría la actitud del juez Peinado?», ha insistido Intxaurrondo. «¿Cree que hay una persecución judicial al Gobierno de este país?», ha añadido.

«Creo que desde el minuto uno a Pedro Sánchez se le ha atacado por tierra, mar y aire utilizando absolutamente todos los medios. Medios económicos, mediáticos e incluso algunos miembros de la judicatura, también», ha respondido el portavoz del PSOE en el Congreso, en una contestación tras la cual Intxaurrondo ha puesto punto y final a la entrevista.

Los correos sobre Begoña

OKDIARIO publicó el lunes en primicia los correos electrónicos que intercambiaron Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, y Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa. En los mismos, Álvarez pedía al centro universitario financiación para los estudios de la mujer de Pedro Sánchez.

«Hay que dar el 10% de los beneficios a la cátedra», comunicaba la asesora de Begoña en un correo clave para que la mujer de Sánchez y la propia Álvarez fueran imputadas por malversación. Sin embargo, ni estos mensajes ni el informe de Hacienda en el que se reconocen «ilegalidades» en los contratos que ganó el empresario Juan Carlos Barrabés con el apoyo de Begoña Gómez han tenido cabida en las preguntas de Silvia Intxaurrondo a Patxi López.