Silvia Intxaurrondo se ha llevado un corte en directo en La hora de La 1 cuando ha entrevistado a Juan Carlos Caballero, concejal de emergencias de la Comunidad Valenciana, tras la alerta roja decretada por La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por lluvias torrenciales al este de España, justo cuando se cumplen 11 meses de la fatídica DANA que dejó 229 muertos. Intxaurrondo ha preguntado al político cuál era su opinión sobre la ausencia de Carlos Mazón de una reunión que había tenido lugar el domingo 28 de septiembre para analizar la situación. El concejal ha contestado que: «Los ciudadanos creo que esperan de nosotros información para protegerse, para ponerse a salvo. Para politiqueos, pues ya cuando pase la alerta, si quiere, podemos comentar, pero la televisión pública está para informarse y especialmente para que los ciudadanos puedan estar informados».

Para hablar de este asunto, el programa ha conectado con Juan Carlos Caballero, concejal de emergencias de la Comunidad Valenciana. Silvia Ixtaurrondo, la presentadora del programa de la cadena pública, ha preguntado al político sobre la ausencia de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana de una reunión de coordinación de emergencia que se celebró la noche anterior.

«Mazón estaba en un acto del Partido Popular en Murcia. ¿Usted lo ve normal o cree que debería haber estado presente en Valencia?», ha preguntado Intxaurrondo.

Juan Carlos Caballero ha contestado: «Bueno, yo creo que él está permanentemente en contacto y pendiente de la situación. No obstante, me permitirá que le diga que hoy los ciudadanos creo que esperan de nosotros información para protegerse, para ponerse a salvo. Para politiqueos, pues ya cuando pase la alerta, si quiere, podemos comentar, pero la televisión pública está para informarse y especialmente para que los ciudadanos puedan estar informados»

Intxaurrondo, antes de despedirse, ha dicho: «La televisión pública está para todo. Muchísimas gracias, señor Caballero».

Lo de Silvia Intxaurrondo es un espectáculo . Le dicen que se dedica a politiqueos, en vez de a informar, y responde que “la televisión pública está para todo”. pic.twitter.com/bv3qerlPgR — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 29, 2025

Nuevo temporal en España

El temporal que mantiene en alerta roja por lluvias torrenciales al este de España, ha provocado graves problemas durante esta madrugada en la provincia de Valencia, cortes de suministro en Tarragona y la suspensión de las clases en varios centros de Cataluña y Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado la alerta roja en Valencia y Tarragona por lluvias que superarán los 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. El aviso de lluvias torrenciales ha obligado a suspender las clases en colegios, institutos y universidades y ha puesto en alerta a las autoridades justo cuando se cumplen 11 meses de la fatídica DANA que dejó 229 muertos.

Ahora mismo, la alerta se centra en Aldaya (Valencia), con graves inundaciones tras el desbordamiento del barranco de La Saleta. Las precipitaciones han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras antiinundaciones.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que un total de ocho carreteras se encuentran cortadas al tráfico a consecuencia de las inundaciones. Tres en la Comunidad Valenciana, otras tres en Cataluña y dos más en Aragón.