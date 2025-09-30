La asesora le montó un acto a Begoña Gómez en Atapuerca como «experta» en ciencia

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos entre el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio y la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez revela la implicación absoluta de la asistente en las gestiones para las actividades privadas de Begoña Gómez. Álvarez llegó incluso a encargarse de gestionar la participación de Gómez en unas jornadas sobre «ciencia», organizadas por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), un organismo financiado por el Gobierno y que entre sus actividades principales se encarga de la gestión y conservación de las colecciones paleontológicas y arqueológicas procedentes de las excavaciones de Atapuerca.

Como reveló OKDIARIO, en febrero de 2023 la mujer de Pedro Sánchez ejerció como ponente en las jornadas de la Semana Mujer y Ciencia, organizadas por el CNIEH con la colaboración del Ministerio de Ciencia. Este centro científico se gestiona por medio de un consorcio integrado al 50% por la Administración General del Estado -a través del Ministerio de Ciencia- y por el Gobierno de Castilla y León.

La conferencia de Begoña Gómez llevaba por título Mujer y Ciencia: Pilares de la Transformación Social y su presencia resultó especialmente llamativa en un programa marcado por la «ciencia», con conferencias sobre genética, arqueología o química y entre expertos en dichas materias.

«La ciencia no se hace sola, tiene detrás a muchas personas y no podemos olvidar que las mujeres y la ciencia constituyen un tándem principal para generar ese impacto positivo en la sociedad, para una comunidad más justa e igualitaria», aseveró la esposa del presidente socialista, quien instó a tejer una «gran alianza» entre «lo público, lo privado y el Tercer Sector».

«Es preocupante la escasez de mujeres en los escalones de las carreras investigadoras. El 84% de los proyectos de investigación están dirigidos por hombres», criticó Begoña Gómez, que aprovechó para pedir «leyes» y «alianzas» para la financiación. También promocionó el software para empresas por el que está imputada por apropiación indebida e intrusismo. El juez Peinado investiga si la mujer del jefe del Ejecutivo se apropió de esta herramienta, que fue desarrollada para la Universidad Complutense.

«Desde la cátedra de Transformación Social Competitiva trabajamos con las empresas para que puedan transitar el camino de la empresa tradicional y sostenible con impacto, facilitando procesos, formación, herramientas tecnológicas para generar impacto positivo pero también beneficios, porque la sostenibilidad no está reñida con la rentabilidad», destacó.

«Habla con Cristina»

Según se recoge en los correos analizados por la UCO, el 21 de noviembre de 2022, Begoña Gómez recibió un mensaje del CENIEH invitándola a visitar el centro y mostrando interés en la materia de la cátedra.

Los investigadores destacan que «ese mismo día, Gómez emite respuesta mostrando su disposición para colaborar con el CENIEH, de tal manera que facilita el teléfono de contacto de Álvarez para concertar una videollamada en aras de tratar el asunto».

«Hola María», escribe la esposa de Pedro Sánchez dirigiéndose a María Martinón-Torres, directora del organismo. «Encantada de saludarte y felicidades por vuestro trabajo, veo que tenemos muchas cosas en común y varias líneas de trabajo abiertas con el mismo propósito. (…) Uno de los objetivos de la cátedra TSC es la difusión y divulgación de la Agenda 2030 y cómo contribuir positivamente al impacto social y medioambiental. Para mí sería un orgullo poder participar en esta jornada y que pueda realizarse en la semana de la mujer y la ciencia me parece un marco muy oportuno».

A continuación, Gómez la emplaza a ponerse en contacto con la asesora Cristina Álvarez: «Te propongo que hables con mi compañera Cristina para agendar una videollamada en las próximas semanas y hablar más extensamente de las posibilidades que ofrece esta jornada. Un cordial saludo a todos y nos vemos pronto». Apenas tres meses después, Gómez participaría en las mencionadas jornadas.

El análisis de los correos, en el marco de la causa sobre malversación en la contratación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez, acredita que ésta se ocupaba de numerosas gestiones para la cátedra de Begoña Gómez, entre ellas, contactar con entidades para lograr financiación.

Además, los investigadores «recapitulan otras gestiones, con vinculación a la relación de Gómez con la cátedra», pero que transcienden de los contactos con los patrocinadores y que se podrían considerar, indican, como «cuestiones más puntuales».

Entre ellas mencionan una consulta sobre el límite salarial a personal no vinculado al sector público, la organización de un congreso, la presentación de un curso de verano o la solicitud de una reunión con la Asesoría Jurídica de la UCM.