Los correos de la asesora de Begoña con la Complutense: «Hay que dar el 10% de los beneficios a la cátedra»

«Hay que dar el 10% de los beneficios a la cátedra», con estas palabras Cristina Álvarez —la asesora de Begoña Gómez que trabaja en Moncloa, pero que estaba al servicio de los negocios privados de la mujer del presidente— pedía a la Universidad Complutense buscar financiación para los estudios universitarios de Begoña Gómez.

OKDIARIO ha podido acceder a los correos entre el vicerrector de la Universidad Juan Carlos Doadrio y Cristina Álvarez que han sido claves para que Begoña Gómez y su asesora fueran imputadas por malversación.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha remitido al juez un atestado recogiendo todas estas comunicaciones en las que se revela cómo Álvarez se encargaba de hacer gestiones de la cátedra directamente con la universidad.

Buscaba entidades colaboradoras con el apoyo de la Complutense: «Buenos días Juan Carlos: Te hago llegar el convenio de la Cámara de Comercio de la Cátedra de TSC para la firma. Como hemos comentado a ellos les gustaría hacer una firma simbólica en el Rectorado, miramos fechas y vemos, pero previamente lo vamos firmando. Un cordial saludo. Cristina A.»

Además, también escribía en nombre de la mujer de Sánchez a través de su cuenta de correo electrónico: «Buenos tardes Juan Carlos y Jesús: Os hago llegar correo que nos han llegado Real patrono de la Cátedra Extraordinaria de TSC, parece que no les llegó el certificado de donaciones para Hacienda por su momento y lo están solicitando. Un saludo, Begoña Gómez».

La mujer de Pedro Sánchez también delegaba en Cristina Álvarez las gestiones sobre la cátedra. En concreto, la UCO detecta como Gómez facilitaba el teléfono de su asesora para concertar una videollamada con el Centro Nacional de Información sobre la Evolución Humana (CENIEH) para participar en unas jornadas sobre estos estudios.

La asesora utilizaba a la Complutense

Los correos intercambiados con Doadrio también revelan que Cristina Álvarez pedía dinero para la cátedra de Begoña utilizando a la Complutense. Para ello, hacía cartas modelo que le remitía al vicerrector y él las enviaba a la empresa que podría colaborar.

Una de estas misivas fue la que se envió a Google, empresa a la que les pedía una colaboración económica anual de 40.000 euros para desarrollar la plataforma de la cátedra. A cambio, Álvarez ofrecía incluir su logo en la plataforma y la participación en los actos de difusión en medios.

Doadrio recibió esta carta y le dijo a una de sus trabajadoras: «Por favor Mayte, prepáramela en papel con nuestro escudo para mandarla con mi firma». «Meses después, Doadrio envía a Álvarez la comunicación automática que Google le habría remitido para la firma del acuerdo por su parte», concluye la UCO.

El mismo modus operandi se repitió con las adendas de otras empresas como Indra-Mindsait y KPMG, que también colaboraron con la cátedra. «Te anexo la adenda ya firmada por nosotros, para que por favor la circules con el resto de socios para que también la firmen», informaba Doadrio a la asesora de Begoña Gómez.

Al servicio de Begoña Gómez

Los correos intervenidos por la UCO destacan como Cristina Álvarez estuvo durante años al servicio de Begoña Gómez para impulsar su carrera profesional en la universidad, pese a ser personal adscrito a Presidencia del Gobierno y recibir un sueldo público por ello.

El atestado, recogido por OKDIARIO, señala como Álvarez se interesaba por las retribuciones que recibirían. La universidad, a través del profesor José Manuel Ruano de la Fuente, informaba de que el límite salarial a personal no vinculado al sector público era de 15.000 euros.

La asesora de Begoña Gómez, además, también se encargaba de poner en marcha las actividades relacionadas con la cátedra, como por ejemplo el Congreso que se celebró en el CaixaForum de Madrid.

«Estimado Juan Carlos: Le hago llegar la carta de Caixa Forum donde se especifica la necesidad de contratar a estos proveedores, junto con un listado aproximado de costes. Mañana le haré llegar los costes definitivos en cuanto a seguridad, limpieza, montajes y mobiliario, cafetería, aguas y el de sonido que ya está confirmado. Gracias. Un cordial saludo», escribía Álvarez en un correo a Doadrio, quien seguidamente realizó gestiones para conocer la forma de asumir los costes.

Adicionalmente, la asesora de Begoña Gómez se encargaba de impulsar la promoción de la cátedra en los cursos de verano de la Universidad Complutense. En esta última gestión, Álvarez enviaba a Doadrio el currículum de Begoña Gómez y un documento que contenía una batería de preguntas a plantear durante la inauguración del curso.