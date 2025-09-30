Cenicienta, el Musical en Madrid: cuándo empieza, fechas, dónde es y precio de las entradas

La Cenicienta es un cuento clásico que seguro leíste en tu infancia y como no, habrás visto la película de Disney. Narra la historia de una joven, de un zapato de cristal, de un baile que lo cambia toda y seguro que te la sabes de memoria, pero esta vez, lo que llega a Madrid no es el cuento de siempre. Cenicienta vuelve, pero lo hace de otra forma, con más fuerza, con más carácter y con una puesta en escena que deja claro que el musical va mucho más allá del clásico y vivieron felices para siempre. Llega a Madrid, Cenicienta, el Musical y si no te lo quieres perder te ofrecemos a continuación, toda la información.

La producción corre a cargo de Stage Entertainment, los mismos que han traído a la Gran Vía títulos tan potentes como El Rey León o Aladdín. Así que como cabría esperar, las expectativas con Cenicienta, El Musical son altas. No sólo por la historia que ya todos conocemos, sino porque ahora se cuenta de otra manera. Más moderna, más directa, y con una protagonista que ya no espera a que nadie la rescate. Se mueve, decide y cambia su destino. Y si a todo eso le sumas música en directo, una escenografía de las que te hacen abrir la boca y, para los más fans, una experiencia exclusiva que incluye realidad virtual y hasta cena temática, está claro que no es solo un plan de teatro. Es un planazo. Vamos entonces a lo importante: cuándo empieza, qué días hay función, dónde es y cuánto cuesta.

Cuándo empieza el musical de la Cenicienta en Madrid

La primera función está fijada para el viernes 3 de octubre de 2025. Ese día se estrena oficialmente Cenicienta, el Musical en el Teatro Coliseum, y desde entonces tendrá funciones hasta el 1 de febrero de 2026, al menos de momento. Ya se sabe que si las entradas vuelan, como pasó con El Rey León, se pueden alargar las fechas.

Las funciones serán de martes a domingo, así que hay bastantes opciones para encontrar hueco y organizarse. Octubre, además, suele ser un mes clave para los estrenos en Madrid, cuando los teatros retoman fuerza después del verano. Por eso, si estás pensando en ir, lo más probable es que cuanto antes reserves, mejor.

Y por cierto, aunque el título nos lleve a pensar en princesas y cuentos, no es una obra sólo para niños. Hay mucho más detrás: una historia de empoderamiento, de cambios y de tomar decisiones.

Fechas y horarios

Las funciones empiezan como decimos el 3 de octubre y habrá pases casi toda la semana. Los martes y jueves son a las ocho, los miércoles un poco antes, a las siete, y el fin de semana hay más movimiento: viernes y sábados en doble sesión (a las siete y a las nueve) y los domingos por la tarde, a las cuatro. Un horario pensado para todos los públicos, tanto si vas en pareja como si vas con niños.

En cuanto a la duración, calcula unas dos horas y media, incluyendo un entreacto de 25 minutos. Y un detalle importante: una vez empiece la función, no se puede entrar hasta que el personal lo permita, así que conviene llegar con tiempo.

Además, la edad mínima para entrar al teatro son 4 años, y la recomendación general es que sea a partir de los 7. No es una función sólo para niños, pero sí es una buena opción familiar para quienes quieren introducir a los más pequeños en el mundo de los musicales con algo que ya conocen pero contado de otra manera.

Cenicienta, el Musical en el Teatro Coliseum

El musical se representará en el Teatro Coliseum, en el número 78 de la Gran Vía de Madrid, una zona muy céntrica y bien conectada por metro, autobús o bici eléctrica. Es uno de los teatros más conocidos de la capital y suele acoger grandes producciones.

Esta versión de Cenicienta parte de la música original de Rodgers & Hammerstein, pero con un enfoque moderno a cargo del dramaturgo Douglas Carter Beane y del director Anthony Van Laast. En el reparto destacan Paule Mallagarai como Ella, Briel González como el Príncipe Topher y Mayca Teba en el papel de la Hada Madrina. Todo con música en directo, como en los grandes musicales con una orquesta de más de 20 músicos.

Entradas: precio y dónde comprar

Ya se pueden comprar las entradas, y lo más sencillo es hacerlo a través de la web oficial de Stage Entertainment España o en plataformas especializadas y también El Corte Inglés. Los precios arrancan desde los 25 euros, aunque pueden subir según la zona del teatro, la fecha elegida o si te decides por alguna experiencia especial. Como siempre en este tipo de espectáculos, cuanto antes reserves, más opciones tendrás para escoger buena ubicación sin que el precio se dispare.

La entrada básica te da acceso al espectáculo, pero si quieres algo más completo, la DreamXperience es lo que estás buscando. Esta opción incluye una serie de extras que transforman la tarde o la noche en un plan mucho más completo: acceso prioritario, mejor asiento, visita guiada, cóctel de bienvenida, kit de palomitas, cena posterior… en fin, una experiencia de las que no se olvidan. El precio depende del paquete y del día, así que conviene consultar antes de lanzarse.

Eso sí, un consejo: no te despistes con las fechas, porque todo apunta a que se va a llenar rápido. Octubre, noviembre y Navidad son meses de mucha demanda en los teatros de Madrid, y Cenicienta llega con fuerza. Las producciones de Stage suelen tener muy buena acogida, y esta en particular tiene todos los ingredientes para colgar el cartel de entradas agotadas más pronto que tarde, así que si no te quieres perder el musical de la temporada, mejor que corras a por tu entrada.