Todos los conciertos que no te puedes perder este mes de octubre 2025 en Madrid

Madrid es una de las grandes capitales europeas para disfrutar de los mejores conciertos, así que como cabría esperar, se prepara ya para vivir un mes de octubre cargado de música en directo. La capital acoge un calendario que combina grandes estrellas internacionales, artistas nacionales en plena consagración y nombres emergentes que pisan con fuerza. Este mes será difícil quedarse en casa: la oferta es tan amplia que cada semana habrá un concierto capaz de llenar estadios y también, las mejores salas de la ciudad.

La ciudad ha logrado consolidarse como una parada obligada en las giras de medio mundo, y el efecto se nota en las entradas. Muchas están a punto de agotarse y otras ya no quedan desde hace semanas. La agenda de conciertos de octubre en Madrid, se llena con rock, pop, rap, trap y también con propuestas más íntimas que demuestran que ciudad es, hoy por hoy, una de las capitales imprescindibles para asistir a los mejores conciertos. Toma nota porque como decimos, el listado es largo y seguro que no te vas a querer perder ninguno.

Todos los conciertos que no te puedes en octubre 2025 en Madrid

Entre todos los nombres de la agenda de conciertos de Madrid para el mes de Octubre que arranca en breve, hay algunos que destacan por encima del resto y que son cita obligada para quienes no quieren perderse lo mejor de la música en directo. Son estos:

Yungblud, 11 de octubre en Vistalegre

El artista británico ha devuelto al rock y al punk una energía que parecía olvidada. Su carisma y su estética desafiante lo han colocado en el centro de una nueva ola musical que conecta con un público muy joven. El Palacio Vistalegre será el escenario de su paso por Madrid, con entradas que parten de los 51 euros y que apenas quedan disponibles en algunas gradas. La expectación confirma que Yungblud se ha ganado un hueco como una de las grandes figuras del directo actual.

Belén Aguilera, 12 de octubre en el Movistar Arena

La catalana dará un salto definitivo en su carrera con la presentación de su disco Anela en el Movistar Arena. Para ella será un momento clave: cantar ante miles de personas en una gran arena, con un repertorio lleno de temas que ya suenan en todas partes. Entradas desde los 35 euros.

Guitarricadelafuente, 17 de octubre en el Movistar Arena

Álvaro Lafuente, conocido como Guitarricadelafuente, ha pasado de ser una promesa a convertirse en un fenómeno musical. Su mezcla de folclore y pop moderno ha conquistado tanto a la crítica como al público, y ahora se enfrenta a uno de los conciertos más grandes de su carrera en el Movistar Arena. Con entradas a partir de 39,60 euros, el castellonense confirma que su éxito no es pasajero y que ha logrado crear un estilo propio que conecta con varias generaciones.

Kae Tempest, 19 de octubre en La Riviera

El poeta y músico británico llega a Madrid con su propuesta de spoken word, rap y música electrónica cargada de mensaje social. Kae Tempest no es un artista al uso, y cada una de sus actuaciones es una experiencia que mezcla arte, activismo e intensidad escénica. En La Riviera presentará un directo donde la palabra y la música se convierten en un todo, con entradas que parten de los 35,50 euros.

Joaquín Sabina, 20 y 22 de octubre en el Movistar Arena

El jienense afronta una de las despedidas más emotivas de la música española. Joaquín Sabina se subirá al escenario del Movistar Arena en dos noches que se prevén cargadas de nostalgia y emoción. Con entradas desde los 57 euros, repasará una trayectoria que ha dejado huella con canciones que forman parte de la memoria colectiva.

Duki, 27, 28 y 29 de octubre en el Movistar Arena

El argentino es ya un icono de la música urbana y lo demostrará en Madrid con tres conciertos consecutivos en el Movistar Arena. Duki, que comenzó en las batallas de freestyle y hoy llena estadios en todo el mundo, presentará su espectáculo con entradas desde 60 euros. Su mezcla de trap, rap y reguetón lo ha colocado como una de las voces más influyentes de la escena internacional, y en octubre su nombre será uno de los más repetidos en la capital.

Otros conciertos destacados en Madrid durante octubre

La agenda del mes no se agota con los grandes nombres mencionados. Este es el listado completo de conciertos para este próximo mes de octubre en Madrid.