The Weeknd llega a Madrid con tres conciertos en agosto

El fenómeno global de la música R&B y pop, The Weeknd, actuará en Madrid los días 28, 29 y 30 de agosto dentro de su gira mundial After Hours til Dawn Tour. La cita tendrá lugar en el estadio Riyhad Air Metropolitano —sede del Atlético de Madrid— y promete ser uno de los acontecimientos musicales más multitudinarios del año.

Tres noches con The Weeknd en Madrid

Los fans españoles de The Weeknd tienen motivos de sobra para celebrar. El artista canadiense, una de las grandes voces de la última década, ofrecerá tres conciertos consecutivos en la capital: el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, todos a las 20:00 horas. El recinto elegido es el estadio Riyhad Air Metropolitano, que volverá a convertirse en un espacio de referencia para la música en directo.

La gira After Hours til Dawn Tour recorre estadios de todo el mundo con una producción espectacular, pensada para transportar al público al universo sonoro y visual del artista. Madrid se suma así a las grandes capitales que han acogido a The Weeknd en un tour que ya roza el medio billón de dólares en recaudación.

El éxito imparable de Abel Tesfaye

En 2023, se le reconoció como el “el artista más popular del mundo” en Libro Guinness de los Récords. Sus discos han marcado época: After Hours (2020) es el álbum de R&B más escuchado de la historia, mientras que Starboy (2016) ocupa el segundo lugar en esa misma lista. Su sencillo «Blinding Lights» se convirtió en la canción número uno de todos los tiempos en el Billboard Hot 100, de los que superó a clásicos como «The Twist» de Chubby Checker.

Entre escenario, premios y causas solidarias

The Weeknd más allá de los récords musicales, ha logrado un reconocimiento transversal. Ha sido nominado a los premios Emmy y al Óscar, y ha protagonizado portadas de medios como TIME, Vanity Fair, Forbes o Rolling Stone. Desde la Super Bowl de 2020 hasta los MTV VMAs o los Grammy, su actuaciones en los grandes escenarios le han reforzado su estatus como super estrella.

Pero su influencia no se limita a la música. Como Embajador de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, ha donado más de 9 millones de dólares a proyectos humanitarios. Con el XO Humanitarian Fund ha financiado millones de raciones de pan para familias en Gaza, además de apoyar programas de asistencia alimentaria en Etiopía. Ese compromiso le valió el título de Humanitario del Año por la organización BMAC.

Expectación en Madrid

La llegada de The Weeknd a Madrid en pleno verano genera una enorme expectación entre sus seguidores. Las entradas para giras anteriores se agotaron en cuestión de horas, y todo apunta a que la capital española vivirá un lleno absoluto en las tres fechas programadas. La cita será también un motor para la hostelería y el comercio madrileño, que reciben un notable impulso cada vez que el estadio del Atlético de Madrid acoge un evento de esta magnitud.

Cómo llegar al Riyadh Air Metropolitano

Cómo llegar en metro: línea 7 estación Estadio Metropolitano.

Como llegar en autobús: líneas 28, 48, 140, 153, E2 y varias nocturnas.

Cómo llegar en coche: accesos directos desde la M-40 y la M-21. Se recomienda llegar con antelación, ya que la circulación en los alrededores puede ser densa durante los conciertos.

Las noches del 28, 29 y 30 de agosto quedarán marcadas en el calendario de la música en vivo en España. The Weeknd aterriza en Madrid con un espectáculo que combina luces, sonido y emoción a gran escala.

