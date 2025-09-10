4 lugares dónde podrás disfrutar menús por menos de 20 euros en Madrid

Comer en Madrid por menos de 20 euros y sin renunciar a la calidad es posible. La capital ofrece una variada oferta gastronómica donde tradición, buen producto y recetas de siempre se combinan con propuestas creativas que buscan acercar la alta cocina a todos los bolsillos. Desde tabernas centenarias hasta espacios modernos, la ciudad reúne restaurantes en los que el menú del día o las propuestas cerradas no superan ese límite económico.

Viga Mars

El restaurante Viga Mars, situado en la calle Doctor Fleming 56, es un homenaje a la sencillez y al respeto por la cocina tradicional española. Su propuesta rinde culto a la gastronomía del norte, especialmente a la asturiana, sello inconfundible de todos los locales del Grupo Asgaya. Platos con raíces profundas, sabores reconocibles y una ejecución que no necesita artificios para convencer.

Cada día atrae a una clientela fiel que busca reencontrarse con los sabores de la tierrina o disfrutar de un producto de temporada tratado con honestidad y esmero. Su menú de lunes a viernes, por 12 euros, incluye opciones variadas en un ambiente acogedor que refuerza la experiencia de comer como en casa. Además, cuentan con servicio de take away, una ventaja para quienes prefieren disfrutar de su cocina en la oficina o en el hogar.

El Circo de las Tapas

En pleno centro, en la calle Corredera Baja de San Pablo 21, se encuentra El Circo de las Tapas, un espacio que combina la cocina tradicional con un ambiente desenfadado. Parte del Grupo Bamboleo, este local ha conseguido convertirse en punto de encuentro gracias a su atmósfera relajada, decoración ecléctica y trato cercano.

El menú del día, a 13 euros de lunes a viernes, ofrece platos caseros generosos, muy valorados por quienes buscan calidad a buen precio. Los fines de semana, la oferta se amplía con paellada los sábados por 18 euros y un brunch el domingo, también por 18 euros, lo que convierte al restaurante en una opción versátil tanto para comer entre semana como para reunirse con amigos el fin de semana.

Con ello, El Circo de las Tapas mantiene viva la esencia de los locales castizos madrileños sin perder frescura.

La Zamorana

Hablar de La Zamorana es hablar de historia. Fundada en 1921, esta taberna situada en la calle Galileo 21 lleva más de un siglo siendo referencia en la ruta gastronómica castiza. Su terraza y su ambiente acogedor la convierten en un lugar emblemático del barrio de Chamberí.

Su cocina se basa en recetas tradicionales elaboradas con productos de temporada, en muchos casos procedentes de productores artesanos. La autenticidad es el sello de la casa, y eso se refleja en su menú completo por 15,50 euros y la opción de medio menú por 10,80 euros.

Más allá de los precios ajustados, La Zamorana conserva la esencia de un Madrid de antaño que todavía encuentra espacio en la vida moderna.

TerZio Bar

TerZio Bar, en la calle General Pardiñas 25. Un espacio ha sabido hacerse un hueco en el competitivo barrio de Salamanca gracias a la visión de su chef. El éxito de su casa madre, Treze, avalada con un Sol Repsol y la distinción Bib Gourmand Michelin, se refleja aquí en un formato más accesible.

El menú, disponible de martes a jueves en horario de 13:30 h a 15:45 h, es la joya de la propuesta. Por 14,50 euros, incluye tres tapas a elegir entre carne, pescado o pasta, postre o café y bebida. Este planteamiento convierte a Terzio Bar en una puerta de entrada a la cocina de autor sin necesidad de gastar en exceso.

Comer bien sin gastar demasiado es posible en Madrid, sin sacrificar calidad ni autenticidad. Si aún te quedas con ganas de saber más restaurantes que te ofrecen esta opción, te dejo más opciones clickeando aquí.