Restaurantes con terraza en Madrid para septiembre

Septiembre en Madrid tiene un encanto muy especial y que si eres gato o de fuera, lo detectas enseguida. El calor ya no aprieta tanto, los días empiezan a acortarse, y, sin embargo, todavía apetece salir a cenar al aire libre. Las terrazas madrileñas se convierten en el lugar perfecto para despedir el verano sin ningún tipo de prisa, con unas buenas tapas, copa en mano y la ciudad despierta a tu alrededor.

La capital cuenta con un buen número de restaurantes que ofrecen mucho más que una mesa al sol: propuestas gastronómicas que mezclan tradición y modernidad, rincones con historia y, sobre todo, terrazas que regalan vistas únicas. Aquí repasamos algunos de los mejores restaurantes con terraza en Madrid para aprovechar septiembre y seguir disfrutando del aire libre.

Ático Restaurante & Terraza: la ciudad a tus pies

En la calle del Marqués de Valdeiglesias se encuentra el Ático Restaurante & Terraza, dentro del hotel The Principal. Desde sus ventanales y, por supuesto, desde su terraza, se abre una de las panorámicas más elegantes del skyline madrileño. La cocina sigue la misma línea: platos mediterráneos actualizados, pensados para compartir o disfrutar en un menú más formal.

Terraza Lobbo: relájate en la terraza de Chamartín

Al norte de la ciudad, en la calle Príncipe de Vergara, la Terraza Lobbo se presenta como un espacio luminoso, con ambiente cercano y mesas al aire libre. La carta de Terraza Lobbo apuesta por platos fáciles de compartir, modernos, de inspiración española, lo que convierte a este restaurante en una opción perfecta para cenas de grupo o reuniones informales. En septiembre, con las temperaturas más suaves, la terraza gana protagonismo y se convierte en el corazón del local.

Azotea Cibeles: cena con vistas icónicas

Pocos lugares en Madrid resultan tan reconocibles como el edificio de Cibeles. En su sexta planta se encuentra la Azotea Cibeles, un espacio donde la cocina creativa española se combina con vistas panorámicas de la ciudad. Al caer la tarde, la terraza se llena de parejas, grupos de amigos y visitantes que buscan algo más que una cena: un escenario privilegiado para brindar frente a uno de los símbolos de la capital. La carta, variada y contemporánea, acompaña con cócteles que prolongan la velada hasta la noche.

Azotea del Círculo: un clásico de las alturas

Si hay una azotea que todo madrileño y visitante debería conocer, esa es la del Círculo de Bellas Artes. Situada en la calle del Marqués de Casa Riera, su terraza se ha convertido en un emblema. No solo por las vistas, que abarcan desde la Gran Vía hasta la sierra en los días despejados, sino también por su propuesta gastronómica, que mezcla innovación con productos locales. Es un lugar versátil: sirve tanto para un aperitivo rápido como para una cena larga bajo las estrellas. Y en septiembre, cuando la brisa se hace más suave, resulta especialmente agradable.

Terraza Gran Café El Espejo: sabor y estilo histórico

En pleno paseo de Recoletos, el Gran Café El Espejo es un pedazo de historia viva. Su pabellón acristalado de estilo Art Nouveau ya merece la visita, pero su terraza, rodeada de árboles y con un ambiente elegante, lo convierte en un punto de encuentro único en el centro de Madrid. Aquí el tiempo parece detenerse: las mesas invitan a largas conversaciones, y la cocina combina platos clásicos con toques actuales. Septiembre es probablemente el mejor mes para disfrutar de este rincón, sin el calor sofocante del verano ni el frío del invierno.

El encanto de septiembre en Madrid

Lo que une a todos estos restaurantes no es solo la calidad de su cocina, sino la posibilidad de sentarse en una terraza y ver cómo la ciudad sigue su curso. Madrid en septiembre respira distinto: menos turistas que en agosto, más madrileños recuperando rutinas, noches que invitan a prolongarse sin prisa.

Salir a cenar en una terraza se convierte entonces en un ritual sencillo, casi imprescindible, para alargar el verano. No hace falta más que elegir el lugar adecuado: puede ser una azotea con vistas espectaculares, una mesa en un jardín escondido o un café histórico en pleno centro. Lo importante es disfrutar de ese momento en el que la ciudad baja un poco el ritmo y el aire todavía conserva un eco cálido.

