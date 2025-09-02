DroneArt Show ilumina Madrid con un concierto de drones y música en directo

La capital española tiene una cita poco habitual a finales de septiembre. El DroneArt Show, un evento que ha recorrido medio mundo dejando tras de sí titulares y espectadores fascinados, aterriza en el Hipódromo de la Zarzuela. No se trata de un concierto al uso, ni tampoco de un simple espectáculo visual: es la unión de la tecnología de drones más avanzada con la música interpretada en directo, en un formato que transforma la manera de entender el ocio cultural.

Quienes acudan los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2025 asistirán a una representación que redefine el concepto de concierto. En lugar de un escenario tradicional, el cielo se convierte en lienzo; en vez de fuegos artificiales, son cientos de drones iluminados los que pintan figuras sobre las cabezas de los asistentes.

Cuando los drones sustituyen a los fuegos artificiales

Los organizadores del DroneArt Show Madrid insisten en que no se trata solo de entretenimiento, sino de una nueva forma de expresión artística. Dejando atrás la contaminación de los fuegos artificiales y el estruendo, los drones ofrecen una alternativa precisa, silenciosa y respetuosa con el entorno. Cada movimiento de los drones responde a una partitura visual y está calculada al milímetro.

El escenario perfecto es el Hipódromo de la Zarzuela

El Hipódromo de la Zarzuela, con su arquitectura racionalista y su entorno abierto, es uno de los recintos más singulares de Madrid. Ver cómo sus tribunas se iluminan con velas mientras la gente se acomoda, antes de que comience la función, añade un componente casi mágico a la experiencia.

Además, la ubicación permite que familias y grupos de amigos disfruten no solo del espectáculo principal, sino también de una oferta gastronómica que completa la velada. Las puertas abrirán a las 19:30 horas, lo que brinda tiempo para recorrer el recinto y dejarse envolver por el ambiente antes de que, a las 21:30, los drones inicien su coreografía.

Una experiencia inclusiva y para todas las edades

Una de las ventajas de este espectáculo es que está pensado para todas las edades. Los más pequeños de la casa pueden disfrutar de la fantasía de ver figuras en el cielo mientras que, los adultos, van a valorar la potencia de la música en directo así como la precisión técnica. Además, la organización ha previsto accesos adaptados para personas con movilidad reducida, de modo que nadie se quede sin disfrutar del evento, salvo en la zona de gradas que presenta limitaciones.

Eso sí, las entradas no son numeradas. Por ello, la recomendación es clara: llegar con tiempo, asegurarse un buen lugar y dejar que la noche haga el resto.

Un fenómeno cultural con sello internacional

El DroneArt Show no es nuevo en el mundo, aunque sí lo es para muchos madrileños. Ciudades como París, Berlín o Nueva York ya lo han acogido con enorme éxito, colgando el cartel de “no hay entradas” en cada función. En todas ellas, la crítica coincidió en señalar que esta propuesta va más allá del espectáculo tecnológico: es un ejemplo de cómo la innovación puede convertirse en arte y, a la vez, conectar con el gran público.

Esto es lo que debes saber antes de asistir al evento de DronArt Show

Fechas del evento: 25, 26 y 27 de septiembre de 2025.

Lugar del evento: Hipódromo de la Zarzuela, Madrid.

Duración del evento: unos 65 minutos.

Horario del evento: apertura de puertas a las 19:30, inicio a las 21:30.

Entradas del evento: no numeradas, recomendable acudir temprano.

Accesibilidad al evento: disponible en casi todas las zonas salvo las gradas.

Un concierto en el cielo que se te quedará en la memoria

El DroneArt Show Madrid no se limita a entretener. Propone otra manera de mirar el cielo nocturno, otra forma de escuchar música y otra manera de compartir cultura en familia o con amigos. Cuando los drones trazan figuras imposibles y la orquesta subraya cada movimiento con su música, lo que se vive es un auténtico concierto en el aire.

No será exagerado decir que quienes lo presencien guardarán en la memoria esta velada durante años. Al fin y al cabo, no todos los días se puede asistir a un espectáculo donde la innovación tecnológica y el arte se dan la mano bajo las estrellas de Madrid.

