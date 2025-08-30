Cerveza artesana y mercado, un maridaje perfecto y en auge

El siglo XXI trajo consigo el auge en España de la cerveza artesana, un mercado que no ha dejado de crecer en la última década, acompañado de un creciente número de microcervecerías locales en los distintos territorios y de consumidores que quieren experimentar, dentro y fuera de casa, con la diversidad que ofrecen las distintas marcas, cada una de las cuales presenta productos con alma y personalidad gracias a combinaciones genuinas de ingredientes a través de fórmulas, recetas y procesos de producción propios.

La cerveza artesana se hace sitio en la cesta de la compra

La extraordinaria oferta de cervezas artesanas y sus infinitas posibilidades de maridaje con distintas propuestas gastronómicas, además de incrementar exponencialmente el número de bares y restaurantes que ofrecen este producto, ha facilitado la entrada de las primeras en la cesta de la compra de los madrileños y, con ello, la apertura de puestos de mercado especializados en su venta y degustación.

Si eres de los que no quieren ni pueden resistirse a una buena cerveza artesana, estos son los puestos de mercado que debes visitar:

La Mundial: Cervezas de aquí y de allá en el corazón de Chamartín

La Mundial se ha ganado a pulso el reconocimiento como una de las mejores tiendas de cervezas artesanas de la capital y un lugar ideal para disfrutar y aprender de este fascinante mundo entre amigos.

En el puesto de La Mundial, y también en su tienda online, puedes encontrar más de 300 referencias de todo el mundo y, para no perderte en tal inmensidad, siempre contarás con el asesoramiento experto de Erika y Alex, dos fanáticos de la cerveza y de hacer bien las cosas.

Además, organizan catas personalizadas guiadas por expertos cerveceros en las que maridan a la perfección sus cervezas con los excelentes productos de sus vecinos del mercado para que puedas disfrutar de una experiencia única con tu pareja o amigos.

Mercado de Chamartín

C/ Bolivia, 9

LAMBEER: El puesto de cervezas del Lamberto en la Prospe

Lambeer es el puesto de mercado ideal para comprar y degustar cervezas artesanas, nacionales y de importación, y propuestas de microcervecerías locales con el asesoramiento de un experto, Lamberto.

Además de organizar catas y eventos, puedes combinar tus cervezas con la increíble oferta gastronómica del mercado, que va de la cocina española y las paellas de Origen y Paellamar a la cocina china de Barrio Chino, la italiana de Casa Vecchia, la vietnamita de Ñem Ñem, la mexicana de Me Vale Madre o la peruana de Ceviches & Wok, pasando por los quesos, embutidos, ahumados, frutas, frutos secos y encurtidos de los mejores puestos del mercado.

Mercado de Prosperidad

C/ López de Hoyos, 81

FORBEER PLANET. Un nombre que fusiona la cerveza con el cine de ciencia ficción: Forbidden Planet

En FORBEER PLANET, bar y tienda de cervezas artesanales nacionales e internacionales, saben, y mucho, de lo que se traen entre manos y cuentan con cinco grifos rotativos para tirar las mejores cervezas artesanales, que se suman a unas 100 referencias en botella para consumir maridadas con unas ricas tapas o llevarte a tu casa. Además, realizan eventos como presentaciones de cervezas, encuentros con cerveceros locales y catas diversas de las mejores birras craft.

Mercado de Tirso de Molina

C/ Doña Urraca, 15

DRAKKAR CERVECERÍA. Pasión vikinga y ‘craft beer’

La barra de Drakkar, regentada por Rocío y Jose Luis, cuenta con 8 grifos de cerveza a los que llegan, directamente del barril, sin pasar por serpentín, para no romper la cadena del frío, otros tantos tipos de craft beer. A su oferta de cervezas, que va cambiando continuamente, suman un grifo de sidra Petritegi, su exclusivo hidromiel y una variada selección de botellas de cervezas especiales que nunca has probado.

Mercado de Vallehermoso

C/ Vallehermoso, 36

SHANTY TOWN MADRID. Especialistas en cervezas artesanas y gildas

El mercado de Numancia, reconvertido en referencia gastronómica de Vallecas, no podía quedarse fuera de la experiencia cervecera, que ofrece en la barra de SHANTY TOWN MADRD, una cervecería especializada en cervezas artesanas y de importación que maridan a la perfección con gildas de Euskadi.

Mercado de Numancia

C/ Josefa Díaz, 4

LA VIRGEN. La cerveza Pura

La Virgen eligió, con acierto, el mercado de Vallehermoso para abrir su primer punto de venta. Aquí podrás encontrar sus cervezas principales (Madrid Lager, Jamonera, IPA, 360) junto a algunas de nuevas ediciones, como la Carajillo Stout, todas ellas pensadas para acompañar propuestas gastronómicas que no te dejarán indiferente: salchicha de carne 100% natural y alemana, foie, queso emmental y especias, hecho al baño maría y al grill.

Mercado de Vallehermoso

C/ Vallehermoso, 36

AMIGA. ¿Una amiga y nos liamos?

En el corazón del castizo mercado de Chamberí es posible disfrutar de todas las variedades de la cerveza Amiga: lager, ibérica, IPA, Stout, trigo santo, 24/7 y sin alcohol.

Mercado de Chamberí

C/ Alonso Cano, 10

BING & BEER. Sabor del norte de China maridado con cerveza artesana

Bing & Beer te trae el auténtico sabor rural de la provincia china de Shandong. Platos elaborados de forma artesanal, con recetas tradicionales y llenas de carácter, acompañados de una selección de cervezas artesanas que realzan cada bocado.

Mercado de Guzmán el Bueno

C/ Andrés Mellado, 43

CERVECERÍA LA DICHOSITA. La dicha de la cerveza local

Cervecería Dichosita es un proyecto de Cerveza Dichosa que se incorpora a la creciente oferta de la capital. Se encuentran ubicados en el mercado de Guindalera, y su filosofía es sencilla: buena oferta de cervezas, entre las que se encuentran las suyas propias, además de grifos rotativos con otras cerveceras amigas.

Mercado de la Guindalera

C/ Eraso, 14

Te recomendamos también las cocinas italianas de los mercados. Ya que te los vas a recorrer probando la cerveza artesanal, date el capricho de un buen plato de pasta.