Los mejores menús del día en Madrid por menos de 20€

El resultado más sencillo al salir del trabajo al mediodía, por lo tanto, es buscar un restaurante donde poder comer bien, que el precio sea bajo y que te permita huir de las altas temperaturas. En Madrid hay muchos candidatos que te harán cánticos de sirena para que entres en sus locales a disfrutar de sus platos y de sus menús del día.

Durante los meses más calurosos, la ciudad se convierte en un auténtico horno, y la idea de encender los fogones en casa se vuelve impensable. Por eso, la opción de comer fuera se convierte casi en una necesidad más que en un capricho. Muchos restaurantes ofrecen menús del día a precios muy competitivos, lo que permite disfrutar de una comida completa sin gastar demasiado.

Además, algunos locales cuentan con terrazas climatizadas o comedores con aire acondicionado, lo que supone un alivio inmediato frente al calor sofocante del asfalto. Desde bares tradicionales con platos caseros hasta propuestas más modernas e internacionales, Madrid tiene una gran variedad de opciones. Así, escapar del calor madrileño se convierte en la excusa perfecta para descubrir nuevos sabores y relajarse en buena compañía.

Makkila

A través de sus platos te convencerá para que, una vez que hayas ido, vuelvas de nuevo. Makkila cuenta con locales por diferentes zonas de Madrid, lo que la acerca a todo aquel que esté por la ciudad. Su plato estrella, el cachopo de ternera, cecina y queso con pappardelle y funghi e tartufo, es una apuesta segura, pero como muchos de sus otros platos que convierten el restaurante en un auténtico éxito. Cuenta con un menú que ronda los 16 euros.

Calle de Almagro, 22.

Precio: 16 euros.

Casa Macareno

Casa Macareno, el restaurante castizo ubicado en la calle San Vicente Ferrer, es un templo del buen comer. Si eres de Madrid, tienes suerte de poder tener sitios como este para comer; si no, ya tienes deberes pendientes para la próxima visita a la ciudad madrileña. Se puede comer o bien tapear a lo largo del día. El restaurante ofrece menús del día por 15 euros de lunes a jueves.

Calle de San Vicente Ferrer, 44.

Precio: 15 euros.

Casa Dani

Un imprescindible de Madrid. Es uno de esos restaurantes que no cogen reserva, porque no lo necesitan. Siempre hay gente esperando a que se vayan liberando las mesas poco a poco. A través de una elaborada carta que recuerda a la comida de tu abuela, ha logrado triunfar en la capital española. Cuentan con un menú del día que ronda los 12 euros.

Calle de Ayala, 28.

Precio: 12 euros.

Run Run Run

Si buscas un restaurante donde comer bien y luego no arrepentirte de lo que te has pedido, este es tu sitio. Con platos muy cuidados, el restaurante del grupo La Musa, Run Run Run, ofrece una carta que busca promover un estilo de vida equilibrado, saludable y disfrutón. Además de buena comida y sana, también tiene un precio del menú del día por 16 euros, lo que hace que también destaque por su excelente relación calidad y precio.

Plaza de Juan Zorrilla, 1.

Precio: 16 euros.

Piccolo Diavolo

Pocos restaurantes italianos encontrarás que te ofrezcan un menú del día. Es el caso de Piccolo Diavolo, una parada obligatoria en tu camino si te gusta la comida italiana. Situado cerca de Atocha, su menú del día se puede pedir de lunes a viernes por un precio que oscila entre los 13 euros.