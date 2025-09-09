VFNO 2025: todo sobre la fiesta que inaugura el otoño en la capital

El próximo jueves 11 de septiembre, las calles del barrio de Salamanca volverán a convertirse en un escenario vibrante de moda, música y experiencias. La Vogue Fashion’s Night Out (VFNO) regresa con una nueva edición que promete superar las expectativas y consolidar a Madrid como epicentro de estilo y creatividad en el arranque de temporada.

Un festival urbano en plena calle

La cita comenzará a partir de las 20:00 horas en la calle Ortega y Gasset, punto neurálgico de esta celebración desde sus orígenes. Este año, y por segunda vez consecutiva, la fiesta se extenderá hasta la calle Lagasca, donde se levantará el escenario principal en la intersección de ambas avenidas. Allí tendrá lugar el programa musical que marcará el pulso de la noche. En ediciones de años anteriores, nombres como Nil Moliner, Veintiuno o Vypper animaron la noche con actuaciones multitudinarias, y todo apunta a que la edición 2025 va a seguir la misma línea.

Experiencias para todos los gustos en la larga noche

A lo largo de la noche, diferentes marcas de moda, estilo de vida y belleza ofrecerán experiencias abiertas al público. Desde talleres de tendencias hasta sesiones de maquillaje en directo, pasando por espacios temáticos dedicados a la cosmética, los viajes o la gastronomía.

En esta edición, los asistentes podrán maquillarse con acabados de glitter al estilo festivalero, probar nuevos looks inspirados en distintas culturas viajeras y recibir asesoramiento personalizado. Todo ello con el apoyo de Ploom, patrocinador oficial, y de marcas participantes como OPPO, OMODA, Turismo de Tenerife, Costa Adeje & Tenerife Moda, Juicy Couture, Real Techniques y Bodegas LAN. Cada firma preparará dinámicas propias para conectar con los asistentes, lo que convierte la calle en un auténtico escaparate interactivo.

Casa Vogue y la alfombra roja VIP

El hotel Rosewood Villa Magna volverá a ser el centro neurálgico de la parte más exclusiva de la noche. Allí se instalará la Casa Vogue, un espacio que acogerá la alfombra roja VIP por la que desfilarán diseñadores, artistas, modelos y amigos de la casa. Esta cita, que ya se ha consolidado como tradición en la capital, simboliza el punto de encuentro entre la efervescencia cultural de la ciudad y el universo editorial de Vogue que tanta relevancia tiene.

Una fiesta con impacto social y cultural

La iniciativa de la mágica noche de moda cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, a través de proyectos como Todo Está en Madrid y Madrid Capital de Moda. Estas plataformas impulsan la participación del comercio local, por lo que la noche se convierte en un homenaje al talento creativo de artesanos, diseñadores y tiendas que encuentran en esta plataforma una oportunidad única de visibilidad.

VFNO más viva que nunca

Desde que nació en 2009, la Vogue Fashion’s Night Out se ha consolidado como un fenómeno cultural en Madrid dieciséis años después. Lo que comenzó como una iniciativa para acercar la moda al público general se ha convertido en un ritual que inaugura la temporada otoñal. Diecisiete ediciones después, el evento mantiene intacta su energía original: creatividad en cada esquina, música en directo, escaparates transformados en pequeñas obras de arte y un ambiente festivo que se vive en la calle pero también permanece en la memoria de quienes lo disfrutan.

Expectativas VFNO para 2025

La edición de este año 2025 llega en un momento en que Madrid consolida su posición como capital europea del lifestyle y de la moda. Con el refuerzo institucional, la participación de grandes marcas y un público fiel que año tras año llena las calles, VFNO se prepara para ofrecer un espectáculo que mezcla celebración, cultura y experiencia urbana.

El 11 de septiembre, Ortega y Gasset y Lagasca dejarán de ser simples calles comerciales para convertirse en un auténtico festival urbano. Una noche en la que la moda sale a bailar, los asistentes se convierten en protagonistas y Madrid confirma, una vez más, que sabe cómo inaugurar el otoño con estilo propio.