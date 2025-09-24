Pablo Alborán ha paralizado la Puerta del Sol. El artista malagueño, que cumple 15 años de éxitos en la industria musical, ha congregado a miles de fans en uno de los lugares más emblemáticos del centro de Madrid. Además, no ha sido casualidad que escoja el km0 de esta plaza, sino que hay un trasfondo muy importante para el cantante.

El motivo por el que Pablo Alborán ha paralizado Madrid

Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, Dani Martín, David Bisbal… son algunos artistas que, para promocionar sus trabajos, han dado conciertos gratis a sus fans. Por una parte, es una manera de dar a conocer sus proyectos en primicia y, por otra, un gesto de agradecimiento a las personas que han seguido y apoyado su carrera.

Pablo Alborán durante su concierto gratuito en la Puerta del Sol. (FOTO: GTRES)

Coincidiendo con sus 15 años en la industria -ya que se dio a conocer en el 2010-, Alborán ha querido celebrar este aniversario por todo lo alto con un regalo a sus incondicionales. El artista ha presentado su nuevo disco, KM0 -que saldrá el próximo 7 de noviembre- a las 20:30 horas en la Puerta del Sol con un multitudinario concierto gratuito en el que no han faltado sorpresas. Entre ellas, el cantante ha querido interpretar en primicia algunas de las canciones de su próximo álbum como Me quedo, Mis 36 -de la que ha dicho que «habla de ese momento en el que suplicas, mira, o me quieres como yo te quiero o me marcho»- y Qué tal te va. Además, ha terminado este show con una de sus letras más conocidas, Saturno, que ha sido coreada por su público.

El de Málaga -además de deleitar con su voz-, también ha querido dirigirse a sus fans para explicarles que este proyecto lo ha preparado con todo su «cariño». Como muchos de sus compañeros de profesión, Alborán ha aprovechado esta ocasión y su exposición para mandar un reivindicativo mensaje: «Lo que intento es que las canciones vuelvan a tener sus intros, sus estribillos, sus puentes… que sintáis la música y que nos sintamos humanos en tiempo de tanta deshumanización».

Pablo Alborán durante su concierto gratuito en la Puerta del Sol. (FOTO: GTRES)

Tras el concierto gratuito, las redes sociales se han llenado de mensajes de agradecimientos para el andaluz. Además, muchos usuarios del universo 2.0 que estaban presentes -así como clubs de fans-, no han dudado en publicar algunos vídeos del show para aquellos que no han podido asistir.

#Vídeo La Puerta del Sol a reventar ha viajado hasta #Saturno y más allá 🚀💫. Aunque no forme parte de #KM0, el nuevo álbum de @pabloalboran (lanzamiento el 7 de noviembre y ya disponible reserva 💿 firmada) no podía faltar en una noche tan especial

Más libre que nunca

Este nuevo disco llega cinco años después de que el artista reconociera públicamente su homosexualidad. Meses después del estallido de la pandemia, Alborán reapareción en sus redes sociales para abrirse como nunca en canal y reconocer que le gustaban los hombres. «Necesito ser un poquito más feliz de lo que era. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos, el trabajo… Lo que nos hace feliz y lo que no. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia… cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso», dijo.

Una noticia, para muchos inesperada, que rápidamente trascendió a los medios y un mensaje que aplaudieron muchos de sus compañeros de profesión como Alejandro Sanz, Ana Guerra, Lola Índigo o Vanesa Martín.