Pablo Alborán, sobre el sexo con mujeres: "Me lo puedo pasar muy bien"

Pablo Alborán se ha sincerado como nunca al hablar sobre su vida privada en el podcast No te lo cayes de Cayetana Guillén Cuervo, donde ha compartido detalles sobre sus relaciones íntimas o lo que busca en una pareja. El artista defiende la necesidad de «hablar con normalidad de todo y generar conversación sin miedo», y de ahí que se haya expuesto de una forma que no habíamos visto antes. En su caso, Alborán asegura que necesita «una conexión afectiva para disfrutar del sexo». Además, deja muy claro que le gusta la sensación de exclusividad dentro de la pareja, al igual que la necesidad de una conexión que vaya más allá de lo físico. «No hay nada que me ponga más cachondo que el amor», asegura. De hecho, le desencanta iniciar algo pensando que en algún momento «esa persona va a querer a otra». Una conversación que nos muestra el lado más desconocido del artista, quien también ha reflexionado sobre su propia sexualidad.

Pablo Alborán reconoce que le gusta el amor y la pareja, aunque también es una persona con la mente muy abierta. «Pienso que sexualmente me lo puedo pasar muy bien con una mujer», detalla en el podcast. Unas palabras que han sorprendido incluso a la propia presentadora. Es más, el intérprete de Solamente tú confirma que ha llegado a pasárselo muy bien en la cama con algunas mujeres. Algo, que podría chocar con lo que la gente ha pensado siempre de él. Y es que después de que el cantante decidiese hacer pública su homosexualidad en 2020 a través de un vídeo en redes sociales, con la «intención también de sentirse más libre y ayudar a otros», ahora nos deja conocer también esta otra faceta. «Me he dado cuenta de que tengo un lado un poquito más tradicional», admite. «Me gusta la pareja, me gusta la sensación de exclusividad y eso no es ser un carca», se defiende.

En cuanto al mundo de la música, y a pesar de estar triunfando sobre los escenarios, Alborán tiene claro que no es nada fácil mantenerse y muchas veces incluso llega a faltar «la verdad». Y es que el artista destaca que hay muchos compañeros suyos a los que les dicen lo que quieren oír. Lo que considera una falta de «honradez emocional» con tu propio trabajo. «Yo no necesito la palmadita en el hombro, nunca la he necesitado». Es más, en este aspecto valora muchísimo la sinceridad. «Yo prefiero cuando te llega una persona y te dice: hoy va a estar jodido, pero lo vas a hacer igual de bien. No te preocupes, ya veremos cómo solucionamos esto. Pero hoy va a estar jodido. Prepárate», agrega siendo consciente de que la industria musical ha cambiado mucho y cada vez resulta más difícil competir.

Pablo Alborán en la ceremonia de entrega de títulos de Hijo Predilecto y Medallas de Andalucía. (Foto: Gtres)

Justo por eso, a Pablo le resulta esencial poder refugiarse en su familia. «Estoy con un nivel de trabajo bastante heavy. La industria está rara y tienes que estar todo el rato pensando», confiesa. «Necesito estar con mi madre, agarrarla en el sofá y quedarme ahí aunque sea 15 minutos», se sincera sobre esta necesidad de desconectar junto a las personas que más quiere. Y es que, gracias a eso, consigue esa paz mental tan necesaria y que le ayuda a seguir adelante.