La concejal podemita de Palma de la flotilla pro-Gaza: «Israel planea secuestrarnos este martes»

A pocos días de llegar a Palestina, la concejala podemita en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, quien lleva un mes de vacaciones en la ridícula flotilla pro-Gaza, ha denunciado que Israel pretende secuestrarlos este martes para confiscar el material humanitario destinado a las víctimas del conflicto.

En un nuevo vídeo publicado en sus redes sociales, la representante de la formación morada ha declarado que “todo indica que Israel tiene un plan para interceptar ilegalmente la flotilla en aguas internacionales; seremos secuestradas por las fuerzas de ocupación”.

Muñoz considera que esta operación constituiría un “crimen contra el derecho internacional”, ya que implicaría “el secuestro de más de 500 personas procedentes de 44 países distintos”.

Por su parte, la ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha expresado su apoyo a la flotilla pro-Gaza y ha señalado que “los gobiernos europeos tienen la obligación de impedir esta grave vulneración del derecho internacional. ¡Protejan a la flotilla de los genocidas!”, manifestó en sus redes sociales.

Lucía Muñoz y sus 58.000 euros anuales

Según informó OKBALEARES, Lucía Muñoz no asistió al pleno del Ayuntamiento de Palma el pasado jueves debido a su participación en la Global Sumud Flotilla, pese a percibir un salario anual de 58.000 euros. Su escaño, votado por apenas 8.000 palmesanos, permaneció vacío mientras ella surca los mares.

Ante esta situación, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, del PP, recordó a Muñoz su deber de asistir a los plenos y comisiones municipales como concejala electa. “En su condición de miembro de esta Corporación, está sujeta a un estatuto que, entre otras obligaciones, le impone la asistencia a todas las sesiones del pleno, comisiones y demás órganos colegiados en los que participe”, afirmó. Asimismo, advirtió que “el riesgo que implica su decisión compromete tanto su seguridad como ciudadana de Palma, como su responsabilidad institucional”.

La Global Sumud fue tildada de «flotilla de la marihuana» por el diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos. En unas declaraciones en exclusiva a OKBALEARES, el dirigente de Vox arremetió contra la edil podemita y su flotilla. «Es una vaga que está de fiesta y haciendo el paripé por el mar Mediterráneo en la flotilla de la marihuana. Además, es muy maleducada, pero es normal, qué se puede esperar con la cantidad de drogas que se meten ahí».