La flotilla pro-Gaza en la que viaja la edil podemita de Palma denuncia 11 explosiones y ataques químicos

La flotilla pro-Gaza en la que viaja la concejal podemita del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, ha denunciado nuevos ataques por parte de Israel a sus embarcaciones que van rumbo a Palestina. Según han informado desde redes sociales, la Global Sumud Flotilla ha reportado unas 11 explosiones además de un ataque químico.

Los tripulantes han informado que hay varios barcos dañados a causa de estos supuestos ataques, aunque no hay heridos. También se ha registrado la caída de objetos no identificados, interferencias de comunicaciones y drones sobrevolando los 40 barcos de la misión, todo ocurrido durante esta madrugada.

Actualmente, los barcos de la Global Sumud Flotilla se encuentran frente a las costas de la isla de Gaudos, al sur de Creta. Según las previsiones que han hecho los propios tripulantes, en cinco días la flotilla debería haber llegado a Gaza.

La ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se ha pronunciado sobre los ataques a la flotilla pro-Gaza y ha asegurado que «Israel amenaza y ataca violando el derecho internacional: son ciudadanos europeos en misión humanitaria en aguas internacionales. Los Gobiernos de Europa y España son responsables de lo que les pase. Exigimos protección».

En la misma línea ha ido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha exigido al Gobierno de España que «se deje de discursos y empiece a actuar». «Es hora de proteger a la Global Sumud Flotilla con todas las estrategias posibles, políticas, diplomáticas y militares. Están haciendo lo que los gobiernos tenían que haber hecho hace mucho», ha manifestado.

No es la primera vez que la Global Sumud Flotilla ve drones por todas partes rondando sus barcos. Hace dos semanas, la organización acusó a Israel de atacar una embarcación con un dron cuando estaban parados en Túnez. Tras avistar las llamas, la organización denunció inmediatamente que el ataque ha sido ejecutado por un «dron militar» y responsabiliza a Israel de estar detrás de la acción.

Las autoridades tunecinas, sin embargo, ofrecieron una versión distinta. El Ministerio del Interior negó que hubiera un ataque externo y aseguró que las primeras investigaciones apuntan a un fuego originado por «causas internas», posiblemente vinculado a material de seguridad a bordo, como chalecos salvavidas. Esta explicación fue rechazada de plano por los organizadores, que insisten en que la embarcación fue «objetivo directo de un ataque armado».

Esta misión propalestina está encabezada por figuras como Ada Colau (ex alcaldesa de Barcelona) y el actor Eduard Fernández, busca romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel para llevar ayuda humanitaria a la zona en conflicto.