La concejal podemita de Palma de la flotilla pro-Gaza denuncia la presencia de drones vigilando los barcos

La concejal podemita del Ayuntamiento de Palma embarcada desde hace varias semanas en la flotilla pro-Gaza asegura que la presencia de drones sobre las embarcaciones «es habitual cada noche» y afirma que que «desde hace unas horas se ha detectado un aumento en la cercanía y la actividad».

No es la primera vez que la Global Sumud Flotilla ve drones por todas partes rondando sus barcos. Hace dos semanas, la organización acusó a Israel de atacar una embarcación con un dron cuando estaban parados en Túnez. Tras avistar las llamas, la organización denunció inmediatamente que el ataque ha sido ejecutado por un «dron militar» y responsabiliza a Israel de estar detrás de la acción.

Ésta vez, la flotilla pro-Gaza no ha sido atacada, pero según la edil podemita de Palma varios drones están vigilando de cerca las embarcaciones, aunque, según ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales, el origen de dichos drones «no ha sido identificado».

Hace varios días, Lucía Muñoz publicó otro vídeo en el que lloraba por la tardanza que ella considera que está cometiendo el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez a la hora de ayudar a la flotilla de los supuestos ataques de Israel a las embarcaciones.

En un vídeo grabado desde el velero y publicado en redes sociales, la concejala palmesana de Podemos acusaba al Ejecutivo central de «pedirle a Israel que no ataque la flotilla… una semana después de que Israel ataque la flotilla».

Muñoz lleva ya dos semanas embarcada en la Global Sumud Flotilla, haciendo dejación total de funciones de la política municipal para la que fue elegida y cobra cada año un sueldo que ronda los 58.000 euros.

La flotilla en la que viaja Lucía Muñoz ha sido tildada por algunos dirigentes políticos como Jorge Campos de la «flotilla de la marihuana» que se van de «juerga y turismo por el mediterráneo».

Cabe recordar que el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, recordó a la podemita su obligación de ir y asistir a los plenos y comisiones municipales. «En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», indica el primer edil palmesano que precisa en su respuesta que «el riesgo que comporta su decisión compromete su seguridad como ciudadana de Palma y su deber como concejala de este Ayuntamiento».