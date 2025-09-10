Una edil podemita de Palma que viaja en la flotilla pro-Gaza denuncia un nuevo ataque con drones de Israel

La concejal podemita en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, que viaja en la flotilla pro-Gaza, denuncia un nuevo ataque de drones por parte de Israel. La integrante mallorquina de la expedición embarcada para ayudar a Gaza, ha realizado un vídeo en sus redes sociales donde apunta que en la noche de este pasado martes, «uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, el Family Madeira, ha sido bombardeado por un dron. El fuego ha sido rápidamente apagado y ninguna de las seis personas que estaban a bordo ha sido herida, pero el mensaje es claro: los sionistas harán lo que sea para parar esta flotilla», señala.

«Este ataque no es sólo un ataque a la flotilla, es también una agresión contra la soberanía de dos estados. Las fuerzas sionistas o alguno de sus cómplices han atacado un barco con bandera portuguesa en territorio tunecino. ¿Hasta cuándo va a seguir permitiendo la comunidad internacional la impunidad de los genocidas?», se pregunta la edil podemita de Palma.

«Hacemos un llamamiento a la movilización en todos los territorios para presionar a nuestros gobiernos a que actúen de una vez contra el genocidio y la impunidad de los crímenes sionistas. Exigimos al Gobierno de España, a la Unión Europea y a todos los gobiernos del mundo que protejan a la Global Sumud Flotilla y garanticen que cumpla con su misión: abrir un corredor humanitario que rompa el bloqueo criminal del estado genocida de Israel. Un objetivo que cumple rigurosamente con el derecho internacional y es un imperativo moral. Basta ya de impunidad sionista», concluye.

Una de la embarcaciones de la fiestera flotilla pro-Gaza en la que viaja Lucía Muñoz que va rumbo a Israel aprovechó su parada por las Islas Baleares para irse de conciertos y pasar una noche de fiesta En un vídeo publicado en redes sociales y que ha levantado las mofas de miles de usuarios, se puede ver a los integrantes de las embarcaciones bailar sonrientes al grito de «Free Palestine».

Son muchos los activistas que se han congregado frente a un escenario para bailar y ondear banderas de Palestina mientras sonaba la música en un evento en el que parece de todo menos una jornada de reivindicación y protestas contra la que consideran un genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

Una de las activistas, la misma que aparece de fiesta en una cala de Menorca, ha justificado este episodio indicando que la flotilla tuvo que parar en Baleares «para repostar y arreglar algunos fallos técnicos». El pasado jueves, esta misma flotilla ya hizo una parada técnica en Menorca, donde celebraron una fiesta en una cala de esta isla que dio mucho que comentar en las redes sociales.

Cabe recordar que la misión, denominada Global Sumud, y encabezada por la activista Greta Thunberg, Ada Colau (ex alcaldesa de Barcelona) y el actor Eduard Fernández, busca romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel para llevar ayuda humanitaria a la zona en conflicto.

Son muchas las embarcaciones con 300 toneladas de comida y agua que también han partido desde otros puertos como el de Génova (Italia), Catania (Sicilia) y Túnez, uniéndose a la travesía principal en alta mar. Se espera que la flotilla llegue a Gaza a mediados de septiembre.

Por otra parte, una cabecilla y una de las caras visibles de la flotilla pro-Gaza ha cargado duramente contra OKDIARIO por destapar con vídeos publicados en redes sociales las fiestas que estos activistas se han pegado por las Islas Baleares aprovechando una parada técnica en Menorca. La propalestina publicó un mensaje en redes sociales en el que ha asegurado indignada que la noticia de OKBALEARES es un «bulo» que intenta «desacreditar» la travesía de la Flotilla Global Sumud.

«Hay que combatir los bulos de este tipo de medios como OKDIARIO, que al final son medios de propaganda política ultrafascista de derecha que, a través del odio, intentan calar en los sentimientos y en las emociones de las personas», afirma esta marinera.