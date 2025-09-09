Una líder de la flotilla pro-Gaza carga contra OKDIARIO por destapar sus fiestas en Baleares

Una cabecilla y una de las caras visibles de la flotilla pro-Gaza que va rumbo a Israel ha cargado duramente contra OKDIARIO por destapar con vídeos publicados en redes sociales las fiestas que éstos activistas se han pegado por las Islas Baleares aprovechando una parada técnica en Menorca.

La propalestina ha publicado un vídeo en redes sociales en el que ha asegurado indignada que la noticia de OKBALEARES es un «bulo» que intenta «desacreditar» la travesía de la Flotilla Global Sumud, una misión que está encabezada por personalidades como Greta Thunberg, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau o el actor Eduard Fernández.

«Hay que combatir los bulos de este tipo de medios como OKDIARIO, que al final son medios de propaganda política ultrafascista de derecha que, a través del odio, intentan calar en los sentimientos y en las emociones de las personas», afirma esta marinera.

También ha acusado a este digital de «desacreditar las buenas obras por la humanidad que ellos no podrían hacer». «Utilizan artimañas sucias y antidemocrácticas, porque a ellos la democracia no les gusta, les gustan los privilegios para los poderosos», comenta en su Instagram.

Por último, la cabecilla de uno de los barcos de la misión Global Sumud ha animado a sus seguidores a «no consumir este medio», ya que «propaga bulos para generar odio y así captar voto fascista».

En la noticia publicada en OKBALEARES se puede ver perfectamente a esta activista y otros propalestinos de la flotilla bailando sonrientes y cantando «¡free palestine!» en un concierto de noche.

Todos ellos se congregaron frente a un escenario para bailar y ondear banderas de Palestina mientras sonaba la música en un evento en el que parecía de todo menos una jornada de reivindicación y protestas contra la que consideran un genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

La misma que ha cargado contra OKDIARIO justificó este episodio indicando que la flotilla tuvo que parar en la isla de Menorca «para repostar y arreglar algunos fallos técnicos».

🇪🇸🇵🇸 | El video viral de dos de las «activistas pro-palestina» de la flotilla progresista de fiesta. pic.twitter.com/1VE8bKs1GI — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 6, 2025

La fiesta levantó las mofas de miles de usuarios, quienes criticaron duramente esta acción. «Al final combatir al ejército de Israel en Gaza era ir parando en cada puerto a pegarse una fiesta del quince», manifiesta un usuario de la red social X.

«Cuando el apoyo a Palestina se convierte en un crucero de placer con todo incluido, toda excusa es buena para emborracharse, estás no saben ni que es palestina ni que es Israel, pero tienen un doctorado alcohólico» o «frivolizar con un tema tan serio es restarle ellas mismas gravedad y seriedad» son algunos de los comentarios que se han escrito en redes sobre ellos.

Cabe recordar que la misión busca romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel para llevar ayuda humanitaria a la zona en conflicto.

Son muchas las embarcaciones con 300 toneladas de comida y agua que también han partido desde otros puertos como el de Génova (Italia), Catania (Sicilia) y Túnez, uniéndose a la travesía principal en alta mar. Se espera que la flotilla llegue a Gaza a mediados de septiembre.