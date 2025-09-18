Los lloros de la podemita de Palma de la flotilla pro-Gaza contra Pedro Sánchez por su tibieza con Israel

La concejal podemita del Ayuntamiento de Palma embarcada en la flotilla pro-Gaza, Lucía Muñoz, ha vuelto a publicar un vídeo en el que esta vez llora por la tardanza que ella considera que está cometiendo el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez a la hora de ayudar a la flotilla de los supuestos ataques de Israel a las embarcaciones.

En un vídeo grabado desde el velero y publicado en redes sociales, la edil palmesana de Podemos acusa al Ejecutivo central de «pedirle a Israel que no ataque la flotilla… una semana después de que Israel ataque la flotilla».

Y es que el pasado 9 de septiembre, la Global Sumud Flotilla acusó a Israel de atacar la embarcación con un dron mientras estaban parados en Túnez, en el puerto de Sidi Bou Said. A bordo viajaban seis tripulantes y activistas, entre ellos Greta Thunberg, que participa en la misión para entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Tras avistar las llamas, la organización denunció inmediatamente que el ataque ha sido ejecutado por un «dron militar» y responsabiliza a Israel de estar detrás de la acción. Según un comunicado difundido en redes sociales, este hecho fue un «acto deliberado para intimidar y frenar la flotilla», que navega con el objetivo de romper el bloqueo naval impuesto sobre Gaza.

Ahora, el Gobierno de España y otros 15 países han solicitado a Israel que se abstenga de atacar a la flotilla, aunque la edil considera que llegan tarde. Además, ha ido más allá en sus exigencias y ha pedido a Sánchez sanciones, ruptura total de relaciones y embargo de armas a Israel.

Muñoz lleva ya dos semanas embarcada en la Global Sumud Flotilla, haciendo dejación total de funciones de la política municipal para la que fue elegida y cobra cada año un sueldo que ronda los 58.000 euros.

La flotilla en la que viaja Lucía Muñoz ha sido tildada por algunos dirigentes políticos como Jorge Campos de la «flotilla de la marihuana» que se van de «juerga y turismo por el mediterráneo».

Cabe recordar que el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, recordó a la podemita su obligación de ir y asistir a los plenos y comisiones municipales. «En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», indica el primer edil palmesano que precisa en su respuesta que «el riesgo que comporta su decisión compromete su seguridad como ciudadana de Palma y su deber como concejala de este Ayuntamiento».