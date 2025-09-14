Un velero de la flotilla pro-Gaza donde viaja la edil podemita de Palma exhibe banderas independentistas

Un velero de la flotilla pro-Gaza donde viaja la concejal podemita en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, exhibe una bandera independentista catalana colgada en las jarcias de la embarcación.

La estelada, colgada junto a otras banderas como la de Escocia y México, se puede ver en un vídeo en el que la edil de Podemos, vestida con una camiseta antifascista, celebra y jalea el boicot de este sábado a La Vuelta ciclista a España por parte de manifestantes propalestinos.

En un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, la dirigente podemita ha manifestado que «el pueblo digno ha vuelto a parar la Vuelta ciclista a su paso por la Sierra de Madrid a pesar de la represión del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid. Desde la flotilla queremos mandarles un abrazo solidario y todo nuestro apoyo a los manifestantes que han estado hoy y también en los últimos días diciendo basta a lavarle la cara a los genocidas».

Para Lucía Muñoz, estas acciones de protesta son un «orgullo» ya que «la gente decente de este país está siendo la protagonista del mayor boicot deportivo al estado genocida de Israel».

«El pueblo marca el camino y el Gobierno debería estar menos preocupado en reprimir a manifestantes pacíficos y más preocupado en aplicar ese embargo de armas que iba a aplicar y que a día de hoy no es real», asegura la concejal palmesana.

Cabe recordar que Lucía Muñoz insultó a OKBaleares por contar su enfrentamiento con el diputado de Vox por Baleares, Jorge Campos, en la red social X a raíz de su viaje en la flotilla que se dirige a Gaza.

La edil lleva ya dos semanas embarcada en la Global Sumud Flotilla, haciendo dejación total de funciones de la política municipal para la que fue elegida y cobra cada año un sueldo que ronda los 58.000 euros. Este pasado sábado calificó a este digital de «mamporreros de la cloaca balear».

Debido a su viaje hacia Palestina, el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, contestó a una instancia presentada en el registro municipal por Lucía Muñoz, unos días antes de embarcarse en la flotilla en la que le solicitaba apoyo y respaldo institucional.

El alcalde de la capital balear recordó a la podemita su obligación de ir y asistir a los plenos y comisiones municipales. «En su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte», indica el primer edil palmesano que precisa en su respuesta que «el riesgo que comporta su decisión compromete su seguridad como ciudadana de Palma y su deber como concejala de este Ayuntamiento».