La edil podemita de la flotilla pro-Gaza a la que Campos aconsejó dejar los porros insulta a OKBALEARES

Lucía Muñoz, la edil podemita palmesana de la flotilla pro-Gaza a la que diputado de Vox balear de Vox en el Congreso Jorge Campos aconsejó en X dejar los porros insulta a OKBALEARES por contar su enfrentamiento con éste en la conocida red social.

La concejala palmesana lleva ya dos semanas embarcada en la Global Sumud Flotilla que se dirige hacia Gaza haciendo dejación total de funciones de la política municipal para la que fue elegida y cobra cada año un sueldo que ronda los 58.000 euros, ha calificado a este periódico de «mamporreros de la cloaca balear».

«Lo que no te cuentan los mamporreros de la cloaca balear es lo que le he respondido yo al fascista y presunto maltratador de mujeres, Jorge Campos».

Lo que no te cuentan los mamporreros de la cloaca balear es lo que le he respondido yo al fascista y presunto maltratador de mujeres, Jorge Campos. https://t.co/Wa3G8m3S9Q pic.twitter.com/8ePIp57FyQ — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) September 12, 2025

Muñoz erróneamente acusa a OKBALEARES de no contar su respuesta al diputado de Vox, en toda una demostración de su falta de atención lectora dado que su contestación a Campos está convenientemente incluida en la información, como no podía ser de otra forma. Figura en el sexto párrafo del citado artículo publicado ayer viernes, dado que es un relato cronológico del citado enfrentamiento.

Los dos políticos de las Islas se enzarzaron en un cruce de exabruptos después de que Campos pusiera en duda un supuesto ataque con drones que los integrantes de la flotilla aseguran haber sufrido rumbo a Gaza, y que el político de Vox achacaba a una bengala lanzada por ellos, que habría caído en uno de los barcos.

«Jorge, ya sabemos que tú eres más de ponerte fino a puros y soberano. Hay que ir muy borracho o ser muy gilipollas para no diferenciar una bengala de un dispositivo incendiario», le indicó la edil podemita.

La respuesta contundente de Campos no se hizo esperar:

«Deja los porros, Lucía. Pásate a los puros. Te invito a uno este domingo en la plaza de toros de Muro», le contestó el dirigente de Vox invitando a la concejala animalista de Palma al próximo festejo taurino de Mallorca, propuesta que ésta descartó defendiendo el consumo de marihuana frente al tabaco:

«Deja los puros y el maltrato de animales y mujeres, Jorge, que son peores que los porros», remachó Muñoz.

Una concejala a la que el propio alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, recordaba esta semana que «en su condición de miembro de esta Corporación, se debe a un estatuto que, entre otros cometidos, le impone el deber de asistir a todas las sesiones del pleno, de las comisiones y de los demás órganos colegiados locales de los que forme parte».

Todo ello después de que la única edil de Podemos en el Ayuntamiento, unos días antes de embarcarse en la flotilla de Gaza solicitara al primer edil del PP apoyo y respaldo institucional.

Para el número uno del Ayuntamiento de Palma estas cuestiones políticas internacionales, de evidente interés para esta Corporación es «ajena a las competencias que legalmente tiene atribuidas» dado que «las actividades que este Ayuntamiento puede realizar en el exterior se concretan en viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior».