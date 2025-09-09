La Global Sumud Flotilla ha acusado a Israel este martes de atacar la embarcación con un dron mientras estaban parados en Túnez, en el puerto de Sidi Bou Said. A bordo viajaban seis tripulantes y activistas, entre ellos Greta Thunberg, que participa en la misión para entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Tras avistar las llamas, la organización denunció inmediatamente que el ataque ha sido ejecutado por un «dron militar» y responsabiliza a Israel de estar detrás de la acción. Según un comunicado difundido en redes sociales, este hecho es un «acto deliberado para intimidar y frenar la flotilla», que navega con el objetivo de romper el bloqueo naval impuesto sobre Gaza.

Las autoridades tunecinas, sin embargo, ofrecieron una versión distinta. El Ministerio del Interior niega que haya un ataque externo y aseguró que las primeras investigaciones apuntan a un fuego originado por «causas internas», posiblemente vinculado a material de seguridad a bordo, como chalecos salvavidas. Esta explicación es rechazada de plano por los organizadores, que insisten en que la embarcación ha sido «objetivo directo de un ataque armado».

🇹🇳🇵🇸 | LO ÚLTIMO: Uno de los barcos humanitarios, que se dirigía a Gaza y transportaba a Greta Thunberg, fue presuntamente alcanzado por un dron en el puerto de Sidi Bou Said, Túnez. pic.twitter.com/4L0UmXI78d — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 9, 2025

Con el barco dañado, pero operativo, la flotilla planea retomar la travesía en los próximos días. La acusación de que Israel empleó un dron para atacar un buque civil en aguas extranjeras abre un nuevo frente de tensión diplomática en una región ya marcada por el conflicto y por el bloqueo a la Franja de Gaza.

Israel los califica como «terroristas»

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha elevado la tensión en torno a la flotilla que partió el pasado domingo desde Barcelona con destino a Gaza. En una propuesta presentada ante el Gobierno de Benjamin Netanyahu, Ben Gvir plantea catalogar como «terroristas» a los activistas que viajan a bordo de las embarcaciones, entre los que se encuentran Ada Colau y Greta Thumberg, lo que supondría un endurecimiento sin precedentes en el tratamiento de este tipo de iniciativas.

La medida propuesta por Ben Gvir representa un giro de 180 grados respecto a las actuaciones anteriores. Hasta ahora, los integrantes de flotillas similares habían sido detenidos durante unas pocas horas en lo que se conocía como «arresto suave», para ser posteriormente liberados. Sin embargo, el ministro israelí pretende que los activistas sean trasladados directamente a prisiones reservadas para sospechosos de actividades terroristas.