A sus 29 años, la única concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, vive a cuerpo de reina. Su acta de concejal, votada por apenas 8.000 electores, cuesta a los contribuyentes palmesanos 90.000 euros al año.

Aunque su partido, tras el fracaso electoral en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, ha cerrado la sede en Palma y despedido a la media docena de empleados que allí trabajaban por el varapalo sufrido en las urnas, Muñoz tiene su despacho en la tercera planta de la plaza de Cort y una coordinadora a su disposición que hace las veces de secretaria.

La también pareja del ex portavoz municipal de Podemos en el consistorio palmesano, Alberto Jarabo, no cobra como edil rasa en la oposición, sino como portavoz del Grupo Mixto, integrado únicamente por ella. Muñoz no es una regidora de la oposición al uso (39.856 euros), sino que gana lo mismo que un teniente de alcalde del gobierno municipal del PP con responsabilidades ejecutivas.

Un total de 52.575 euros al año con dedicación exclusiva a la política municipal, pero en su caso al estar en la oposición, sin quebradero de cabeza alguno y sin tener que dar explicaciones a nadie en un partido como Podemos, que en Palma está al borde de la extinción.

Y es que desde que hace cinco años esta licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid aterrizara en la buena vida política, se ha dado cuenta de que esto es lo suyo.

Ahora en la oposición municipal gana relax, aunque su sueldo sea un poco inferior al que tuvo la pasada legislatura en el Congreso como diputada de Podemos por Baleares, hasta que Pedro Sánchez disolvió las Cortes y convocó las elecciones generales del pasado 23 de julio, cuando ella era ya concejala en Palma.

En 2019, y con apenas 25 años, Muñoz estaba en la Cámara baja cobrando 6.144,64 euros al mes. En concreto, 3.050,62 euros mensuales de base, más 1.134,40 como vicepresidenta de comisión y 1.959,62 adicionales como indemnización como diputada por Baleares.

Precisamente de su estancia en el Congreso de los Diputados se trajo Muñoz, además de un buen pellizco, a su ahora compañera de despacho en el Ayuntamiento de Palma, ex asesora de género, migraciones, Derechos Humanos y LGTBI, Alejandra Martínez. Ella ha sido la elegida por Muñoz como coordinara de ese particular Grupo Mixto unipersonal y tiene un sueldo asignado de 26.000 euros anuales.

A estas dos nóminas, hay que sumar los 10.500 euros anuales que tiene Muñoz asignados por el Ayuntamiento de Palma como única representante del Grupo Mixto, para destinarlo al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo (no al sueldo de la coordinadora) o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

Por acuerdo plenario de fecha 7 de julio de 2023, se asignó anualmente una dotación económica a cada uno de los grupos políticos municipales con un componente fija de 9.000 euros, más un variable de 1.500 euros por concejal. En suma, casi 90.000 euros (89.075 para ser exactos) que los palmesanos destinan a pagar a la única representante de Podemos en la plaza de Cort.